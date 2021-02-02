العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الهزايمة والعبادي وأبو رمان

عمان- الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الهزايمة بوفاة اللواء المتقاعد محمد يوسف الهزايمة، وإلى عشيرة العبادي، بوفاة الكابتن الطيار مخلد عبدالرحمن الجبالي العبادي، وإلى عشيرة أبو رمان بوفاة القاضي الشرعي نافع سليمان عبدالفتاح أبو رمان.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.