الغد الاردني

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الهواري والنعيمات

منذ ساعتين

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عمان- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الهواري بوفاة العميد المتقاعد أحمد سالم إرشيد الهواري، وإلى عشيرة النعيمات بوفاة محمد النعيمات نجل النائب السابق نواف النعيمات.
وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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