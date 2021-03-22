العيسوي ينقل تعازي الملك إلى توقة والفايز والكريشان

عمان- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة توقة، بوفاة السفير السابق الدكتور حسين محمود توقة، وإلى عشيرة الفايز، بوفاة صيته عواد السطام الفايز، وإلى عشيرة الكريشان، بوفاة ناصر منصور الكريشان.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.