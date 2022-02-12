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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الفاخوري

9:29 م2022-02-12
العيسوي ينقل تعازي الملك

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عمان- الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الفاخوري بوفاة جاكلين عطاالله بشارة عطاالله، والدة الوزير والمدير الأسبق لمكتب جلالة الملك عماد فاخوري.
وأعرب العيسوي، في اتصال هاتفي مع أسرة الفقيدة، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

9:29 م2022-02-12
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