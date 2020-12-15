العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة النسور

عمان-الغد – نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة النسور، بوفاة الحاجة شاهية أبو طالب، والدة اللواء الركن المتقاعد وليد النسور والعميد الدكتور الصيدلاني عماد النسور والاستاذ صالح النسور.

وأعرب العيسوي، في اتصال هاتفي مع أسرة المرحومة، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.