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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة حداد

منذ 46 دقيقة
رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

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عمان-الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة حداد، بوفاة رئيس اتحاد المنتجين الأردنيين، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية للإنتاج والتوزيع الفني ألبير حداد.
وأعرب العيسوي، في اتصال هاتفي مع أسرة الفقيد، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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