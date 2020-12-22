العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الخوالدة والنعيمات

عمان- الغد – نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الخوالدة، بوفاة الشيخ نايف فارس الخوالدة، شقيق النائب نواف الخوالدة، وإلى عشيرة النعيمات بوفاة الشيخ إبراهيم أحمد النعيمات.

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.