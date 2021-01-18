العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي العبادي والمعايطة

عمان-الغد – نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة العبادي بوفاة الحاجة شاهيه عبدالله الزيادات العبادي، والدة اللواء المتقاعد الدكتور عدنان العبادي، وإلى عشيرة المعايطة بوفاة الحاج عبدالمطلب سلمان المعايطة، والد العميد الركن محمد أمين المعايطة، مدير مديرية العمليات في قوات الدرك .

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.