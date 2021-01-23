العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الطهراوي والرقاد

عمان-الغد – نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الطهراوي بوفاة الحاج محمد الطهراوي، شقيق قائد لواء الحسين العميد الركن عوض الطهراوي، وإلى عشيرة الرقاد بوفاة العميد المتقاعد أحمد الرقاد شقيق العميد المتقاعد نايف الرقاد.

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.