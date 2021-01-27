العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي العبادي والنسور

عمان-الغد – نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة العبادي، بوفاة الحاجة خضرة موسى الساحوري والدة النائب الأسبق الدكتور محمد أبو هديب العبادي ومعالي العين الأسبق شحادة أبو هديب العبادي، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس، وإلى عشيرة النسور بوفاة الحاجة يسرى يوسف البسطامي، زوجة المرحوم رضوان محمد القاسم النسور، مدير دائرة الأحوال المدنية و الجوازات الأسبق.

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدتين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.