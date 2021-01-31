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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي العبداللات والمصري

منذ ساعتين
رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

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عمان- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة العبداللات بوفاة دلعة عبدالفلاح العبداللات، والدة قاضي التمييز ياسين فالح العبداللات، وعشيرة المصري، بوفاة زهير عبدالله المصري، والد مدعي عام السلط قصي المصري.
وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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