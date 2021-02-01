العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الرقاد والعلاوي

عمان-الغد – نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الرقاد بوفاة الشيخ عافت عبدالله الرقاد، شقيق الفريق محمد الرقاد، نائب مدير الأمن الأسبق، وإلى عشيرة العلاوي، بوفاة القاضية ميساء أحمد عبدالمهدي العلاوي.

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.