العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي العبادي والعتوم

عمان-الغد – نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة العبادي، بوفاة الشيخ شاكر الطالب الغنانيم العبادي وإلى عشيرة العتوم، بوفاة الصحفي حسني أحمد إبراهيم العتوم.

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.