العيسوي ينقل تعازي الملك إلى مسمار والعنيزات

عمان- الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني، بوفاة مساعد مدير الأمن العام الأسبق، اللواء المتقاعد عوني مسمار، وبوفاة العميد المتقاعد محمد علي العنيزات.

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك لهما، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.