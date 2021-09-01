العيسوي يُسلّم “تطوير وادي عربة” 13 سيارة كهربائية رُباعية الدفع

العقبة- سلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الأربعاء، (13) سيارة كهربائية صحراوية رباعية الدفع، إلى شركة تطوير وادي عربة، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته لمنطقة وادي عربة في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي.

ويأتي تزويد شركة وادي عربة بالسيارات الكهربائية، التي سيتبعها في المرحلة الثانية تزويدها بخمس سيارات إضافية، تجسيدا للرؤية الملكية في دعم تنفيذ أنشطة سياحية توفر فرص عمل للشباب، وترويج المنطقة كوجهة سياحية مميزة، خصوصا سياحة المغامرة، حيث سيتم تشغيل تلك السيارات في منطقة نخيلة- رحمة، من خلال تنظيم مسارات تغطي مناطق الجذب السياحي في منطقة وادي عربة، بالتشارك مع جمعية نخيلة السياحية، كممثل للمجتمع المحلي.

وأكد العيسوي، خلال حفل التسليم الذي جرى في منطقة الريشة، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، حرص جلالة الملك المتواصل على تعزيز التنمية المحلية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير المناطق، التي يمكن الاستفادة منها، في إقامة مشاريع سياحية، تنعكس آثارها الإيجابية على الفئات المستهدفة.

وقال إن جلالته يوجه بتنفيذ مشاريع سياحية نموذجية، ذات قيمة مضافة عالية، تأخذ بالاعتبار ميزات كل منطقة، وتسهم في توفير فرص العمل، ودعم وتمكين الأسر في المجتمعات المحلية، لإقامة مشاريع تحقق لهم مصادر دخل، وتحسين ظروفهم المعيشية. ولفت إلى أن القطاع السياحي يحظى باهتمام جلالة الملك، باعتباره رافدا مهما للاقتصاد الوطني، حيث يؤكد جلالته باستمرار على ضرورة النهوض بواقع السياحة البيئية وتشجيع السياحة الداخلية، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع، في سياق المبادرات الملكية، في المحميات الطبيعية والمناطق المحيطة بها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.

من جهتها، ثمنت رئيس مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة ناديا الروابدة هذه المبادرة الملكية، التي ستنعكس ايجابا على ترويج المنطقة كوجهة مميزة لسياحة المغامرة، وبما يسهم في تطوير منطقة وادي عربة وتنميتها وفقاً للرؤى الملكية.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة سيكون لها آثاراً إيجابية على أهالي المنطقة خصوصاً الشباب منهم، كما نتطلع أن تشهد منطقة وادي عربة أعداداً متزايدة من رواد سياحة المغامرة. يشار إلى أن منطقة وادي عربة تشكل وجهة سياحية مميزة، حيث تتمتع بوجود الكثبان الرملية والواحات والجبال المناسبة للسياحة المتخصصة كسياحة الطبيعة، ووجهة لرواد سياحة المغامرات ومسابقات السيارات الصحراوية ذات الدفع الرباعي.

وحضر حفل تسليم السيارات، محافظ العقبة، وأمين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة، ومدير عام شركة تطوير وادي عربة. -(بترا)