العين دودين لـ”الغد”: الرد الإيراني بداية لعودة المفاوضات مع أميركا

حمزة دعنا

عمان- قال العين في مجلس الأعيان، صخر دودين، إن الرد الإيراني على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، هو بداية لانطلاق عملية مباحثات لإعادة فتح باب المفاوضات التي تأمل لإيران من خلالها فك الحصار الدولي الصارم عليها منذ ما يزيد عن 40 عامًا.

وأضاف دودين في تصريح لـ”الغد”، أن “الولايات المتحدة الأميركية تأمل في المقابل أن تحجّم نفوذ إيران وإعادتها لحجمها الطبيعي بعيدًا عن أي نطاق أو مدى جغرافي مؤثر على إسرائيل وأمنها والأيام القليلة القادمة تحمل في طياتها الكثير”.

وتابع: “لذلك جاء الرد الإيراني المحسوب بميزان من ذهب على العملية بهذا الشكل المدروس، وعلى أهداف عسكرية، وليس بطريقة قد تشي بأي شكل من الأشكال بشبهة عمل انتقامي إرهابي، وعلى نفس أرض العراق التي تمت عليها العملية الأميركية، بل وأعقبها تصريح رسمي واضح من وزير الخارجية ظريف يؤكد من خلاله بأن هذا هو الرد فحسب”.

وأشار إلى أن “ايران دولة عميقة جدًا، وذات حضارة راسخة تعود لآلاف السنين. الإيرانيون يقرأون المشهد الإقليمي والعالمي جيدًا، ويدركون تمام الإدراك موازين القوى المائلة بشدة لصالح الولايات المتحدة الامريكية”.

وزاد: “اعتقد أنهم قرأوا تغريدة الرئيس ترمب، التي اطلقها عقب العملية التي أودت بالجنرال قاسم سليماني ورفاقه، بعمق وتركيز شديدين، حيث قال الرئيس الأميركي: إن إيران لم تفز بحربٍ قط، بينما هي لم تخسر أي من المفاوضات التي خاضتها، فاتحًا الباب على مصراعيه لإيران لمحاولة الولوج من أبواب خلفية أو علنية لمباحثات وإعادة مفاوضات”.