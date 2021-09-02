العين.. “نافذة” الأمراض الكامنة في الجسد

عمان- كما يقول البعض إن العين نافذة الروح، فهي أيضًا نافذة الأمراض الكامنة في جسم الإنسان.

في العادة عندما نقابل شخصًا لا ندقق النظر في عينيه، على الرغم من أن العين قد تعطينا أدلةً واضحةً على أمراض كامنة في أجهزة جسم الإنسان.

الجفون

توفر الجفون الحماية لعيوننا، وخلف تلك الجفون يوجد بياض العين الذي يحيط بالقزحية، التي بدورها تغلف القرنية الموجودة أمام العدسة. تتشكل الصور على شاشة العين (وتسمى شبكية العين) عندما يدخل الضوء إليها عبر العدسة.

إن تدلي الجفون، سواء كان على جانب واحد من العين أو كلا الجانبين، قد يكون بسبب مرض عضلي يسمى الوهن العضلي الوبيل. تشمل الأعراض الأخرى لهذا المرض التعب والإرهاق السريع بعد الحركات المتكررة مثل صعود الدرج.

قد تكون حركات العين غير الإرادية خلقية، أو ثانوية تَسبب فيها ضعف الرؤية وتناول الكثير من الأدوية. وقد لا تكون بالضرورة إشارة إلى وجود مرض إذا كان يصاحبها التمايل المتكرر للرأس أو قد تكون بسبب مرض في الدماغ.

قد ترتبط متلازمة العيون الراقصة بورم خبيث يسمى الورم الأرومي العصبي الذي يصيب الأطفال، أو تكون مرتبطة بمرض الكلى الذي يجعل الجسم يفقد المغنيسيوم.

وقد يكون تورم الجفون ناتجًا عن الحساسية أو لدغات الحشرات أو أمراض الكلى.

مقل العيون

إذا كانت عيون الأطفال غائرة، وكانوا يعانون انخفاض الكالسيوم في الدم، فمن المرجح أن ذلك يدل على وجود قصور الغدة جار الدرقية التي تنظم مستويات الكالسيوم في الدم. ومن ناحية أخرى، قد ترتبط العيون البارزة بفرط نشاط الغدة الجار الدرقية. إلى جانب أمراض العيون، قد يكون تورم الجفن ناتجًا عن الحساسية أو البكاء أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

وقد يرتبط ميل الطفل إلى لتجنب الالتقاء البصري مع الآخرين، بالتوحد.

بياض العين

يرتبط اصفرار بياض العين باليرقان الناتج عن أمراض الكبد، واللون الأزرق في بياض العين قد يكون ناجمًا عن نقص الحديد. يعد نقص الحديد مع فقر الدم أو من دونه من الأمور الشائعة في الأردن. إذا رأيت في الجزء الأبيض من عينك لونًا أزرق، فإن الأمر يستحق إجراء فحص دم كامل. إن الإصابة بنقص الحديد تسبق انخفاض مستوى الهيموجلوبين (فقر الدم). وهذا أمر ينبغي التنبه له، وخاصةً إذا كان الأطفال يشعرون بالتعب أو التوتر أو يعانون تساقط الشعر.

إن ظهور بقع بيضاء في العين قد يدل على نقص فيتامين A.

أما العيون الوردية فقد تكون ناتجة عن حساسية أو تكون عرضا مبكرا لعدوى فيروس كورونا، خاصة أثناء الجائحة.

القزحية

هي العضلة الدائرية الرقيقة في العين التي تتحكم في قطر وحجم بؤبؤ العين، غيابها يترافق مع ورم نادر في الكلى يصيب الأطفال.

العدسة

في بعض الأمراض، قد تتحرك عدسة العين من مكانها لأعلى أو للأسفل. وقد يكون ذلك علامة على إعتام عدسة العين (تغيم

أو تدن في شفافية عدسة العين)، أو متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الاضطرابات الأيضية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

لذا تعد العين أداة قوية لتنبيهنا إلى المشاكل الطبية المحتملة التي قد يعانيها الأطفال، فيجب أخذ الحيطة والحذر.

الدكتور كمال عقل

استشاري أول في طب وكلى الأطفال

مجلة “نكهات عائلية”