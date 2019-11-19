شركات وأعمال

“العيون التخصصي” في ضيافة “الغد”

منذ ساعتين

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عمان – الغد – ضمن مبادرات “الغد” في التعاون مع المؤسسات المحلية الرائدة، استقبلت الصحيفة في مقرها بعمان، يوم الخميس الماضي، وفدا من مستشفى العيون التخصصي، الصرح الطبي الرائد في المملكة.

وضم الوفد أطباء وأخصائيين، ساهموا في يوم طبي، قدموا خلاله فحوصات بصر وسمع وأنف وأذن وحنجرة، لموظفي “الغد” والعاملين فيها من صحفيين وإعلاميين وكوادر إدارية، باستخدام أحدث أجهزة الفحص الطبية المخصتة في هذه المجالات.

وشارك في اليوم الطبي، الذي قدمته مستشفى العيون التخصصي، كل من: د.أمجد سعيد، ود.أنمار المومني/ قسم العيون، ميسم درويش، عصام زرزر. وكذلك: د.سليمان السعودي/ قسم جراحة الأنف والاذن والحنجرة، أخصائية السمع رنين البندقجي، و أخصائية سمع امال العارضة.

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