“العيون التخصصي” ينظم يوما طبيا مجانيا

عمان- نظم مستشفى العيون التخصصي يوماً طبياً مجانياً بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن مشروع ترابط بالتعاون مع منظمة تزوتشي الداعمة.

واشتمل اليوم الطبي الذي أقيم في مجمع المشاريع الإنسانية على فحص طبي شامل لقوة الإبصار وضغط العين والماء الأبيض والشبكية والعصب البصري وقرنيات العين، إضافة إلى تقديم الأدوية المجانية للحالات التي تحتاج إلى علاج وتحويل بعض الحالات إلى مستشفى العيون التخصصي، وشارك في اليوم الطبي طاقم طبي وتمريضي متخصص بمساندة عدد من الفنيين.

وأكد مدير عام مستشفى العيون التخصصي الدكتور محمد نور، أن هذا النشاط يعد شهادة تدل على التزام المستشفى بالتواصل الفاعل مع المجتمع المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لرفع سوية المنظومة الصحية في القطاعات الطبية المختلفة، مشيرا إلى أن مستشفى العيون يعد الأكثر تطوراً في المنطقة من حيث الحداثة والتقنية الطبية العالية المستخدمة في الأجهزة التشخيصية والعلاجية التي تغطي جميع الاحتياجات اللازمة لتشخيص ومعالجة مختلف أمراض العيون.

ولطالما حرص مستشفى العيون التخصصي على تلبية احتياجات المرضى ومواكبة أحدث التقنيات في مجال علاج الشبكية والعصب البصري وجراحة وزراعة القرنية ومعالجة المياه البيضاء، فضلاً عن تركيزه الدائم على أهمية عقد اللقاءات والمحاضرات والورش التدريبية التي تسهم في تبادل الخبرات في مختلف المجالات الطبية.