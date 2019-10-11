العُماني الرواحي بطلا لخاتمة جولات بطولة الأردن للراليات

عمان – تألق المتسابق العُماني عبد الله الرواحي، وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة (سوبار إمبريزا اس تي أي)، بفوزهما بالرالي الوطني الخامس ” رالي القوة” – الجولة الختامية لبطولة الأردن للراليات بزمن 51.08 دقيقة، الذي أقيم يوم الجمعة في مراحل راما 1و2 وبحاث 1و2 والمغطس 1و2 ، وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 193.02 كلم>

وجاء المتسابق سلامة القماز وملاحه نجله فيصل على متن سيارة أيفو 5 بالمركز الثاني بزمن 55.48 دقيقة وجاء المتسابق يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال على متن سيارة سوبارو إمبريزا بالمركز الثالث بزمن 55.54 دقيقة.

الطريق إلى اللقب

دخل السائقون المشاركون في الرالي منافسات الرالي من خلال مراحلة الـ 6 وسط صراع قوي للتقدم نحو المراكز الأولى واعتلاء منصة التتويج ودارات منافسة هي الأقوى في الرالي بين المتسابق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود والأردني وخالد جمعة وملاحه شقيقه عماد والمنافسة ويبلغت المنافسة ذروتها بينهما في مراحل الرالي وتصدر الرواحي المراحل الثلاثة الأولى للرالي، فيما تصدر المتسابق خالد جمعة المرحلة الرابعة (راما2) ووضع العماني خلفه في المركز الثاني في المرحلة .

ورغم ذلك بقي الرواحي متصدرا للترتيب العام للرالي، ودخل على خط المنافسة في المراحل كل من سلامة القماز ويوسف الأسمر وأمجد العناسوة وزياد مقداد والحسن الخطيب . وكان المتسابق خالد جمعة قد تجاوز الجدول الزمني المحدد له في منطقة الصيانة.

وفي نهاية الرالي نال المتسابق عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود لقب الرالي عن جدارة واستحقاق.

النتائج النهائية للرالي الوطني الخامس

الأول: العُماني عبدالله الرواحي وملاحه عطا الحمود على متن (سيارة سوبارو إمبريزا أس تي أي) بزمن 51.08 دقيقة.

المركز الثاني: سلامة القماز وملاحه نجله فيصل على متن سيارة أيفو 5 بزمن 55.48 دقيقة.

المركز الثالث: يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال على متن سيارة سوبارو إمبريزا بزمن 55.54 دقيقة.

المركز الرابع: أمجد العناسوة وملاحه محمد الخطيب على متن سيارة (ايفو 7)، بزمن 58.42 دقيقة.

المركز الخامس: زياد مقداد وملاحه عامرموسى على متن سيارة (ايفو 7)، بزمن 59.48 دقيقة.

السادس: الحسن الخطيب وملاحه فارس الموسى على متن سيارة تويوتا كروزر بزمن 1.17.14 ساعة.

أبطال الكؤوس

– المجموعة إن آر سي 2: العُماني عبد الله الرواحي .

– المجموعة أس :1 سلامة القماز .

– المجموعة تي: الحسن الخطيب.