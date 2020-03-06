العُماني الرواحي بطلا للرالي الوطني الأول ومواطنه الزبير ثانيا والأردني الأسمر ثالثا

أيمن وجيه الخطيب

عمان – أحرز المتسابق العُماني عبد الله الرواحي، وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة (سوبار إمبريز) لقب الرالي الوطني الأول بزمن 20.21 دقيقة، الذي أقيم اليوم الجمعة، في منطقة البحر الميت.

وجاء مواطنه العُماني عبد الله الزبير وملاحه الأردني عماد جمعة على متن سيارة سوبارو إمبريزا بالمركز الثاني بزمن 21.19 دقيقة، وجاء يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال على متن سيارة سوبارو في المركز الثالث بزمن 22 دقيقة.

وبسبب الأحوال الجوية وغزارة الأمطار تم ايقاف الرالي واعتماد نتائج المتسابقين بعد الجولة الثانية وفق ما افاد به مدير الرالي جورج خوري.

وقطع المتسابقون مرحلتين فقط هما جبل نيبو 1 وطولها 9.66 كم وماعين 1 وطولها 16.99 كم.

منافسات الرالي

دارت منافسات قوية في الرالي بين المتسابقين في المراحلتين جبل نيبو1 وماعين2 بين المتسابقين العُمانيين عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود بطلا الأردن للراليات لعام 2019 وعبد الله الزبير وملاحه الأردني عماد جمعة ويوسف الأسمر وإيهاب الشرفا وشادي شعبان وزياد مقداد، ومن ثم تم ايقاف الرالي بسبب الأحوال الجوية واعتماد نتائج المتسابقين بعد الجولة الثانية.

وكانت الكلمة الأخيرة للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود في الرالي.

نتائج الرالي الوطني بعد الجولة الثانية

المركز الأول: العُماني عبدالله الرواحي وملاحه عطا الحمود على متن (سيارة سوبارو إمبريزا ( بزمن 20.12 دقيقة.

المركز الثاني: العُماني عبد الله الزبير وملاحه الأردني عماد جمعة على متن سيارة سوبارو إمبريزا بزمن 21.19 دقيقة.

المركزالثالث: يوسف الاسمر وملاحه نبيل كيال على متن سيارة سوبارو بزمن 22 دقيقة.

المركز الرابع : إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة (ايفو 9)، بزمن 22.36 دقيقة.

المركز الخامس: شادي شعبان وملاحه إبراهيم شعبان على متن سيارة (ايفو 9)، بزمن 22.41 دقيقة.

المركز السادس: زياد مقداد وملاحه عامر موسى على متن سيارة (إيفو 7)، بزمن 23.47 دقية.

المركز السابع: طارق الطاهر وملاحه سامر عيسى متن سيارة (ايفو6)، بزمن 23.50 دقيقة.

المركز الثامن : أمجد العناسوة وملاحه محمد الخطيب على متن سيارة (ايفو 7) بزمن 25.36 دقيقة.

المركز التاسع: عاصم عارف وملاحه احمد جانخوت على متن سيارة (رينو كليو)، بزمن 26.25 دقيقة.

المركز العاشر: الحسن الخطيب وملاحه فراس الموسى على متن سيارة (تويوتا لاند كروزر)، بزمن 28.14 دقيقة.

المركز الحادي عشر: يحيى صوبر وملاحه عدنان بجانت حلا على متن سيارة (تويوتا برادو)، بزمن 37.59 دقيقة.

أبطال الكؤوس

-المجموعة آر سي 2: العُماني عبد الله الرواحي وملاحه عطا الحمود .

-المجموعة أس 1: يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال .

– المجموعة تي: الحسن الخطيب وملاحه فراس الموسى .

– المبتدئين : يحيى صوبر وملاحه عدنان بجانت حلا.