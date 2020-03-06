العُماني الرواحي بطلا للرالي والزبير وصيفا والأردني الأسمر ثالثا

أيمن وجيه الخطيب

عمان – أحرز المتسابق العُماني عبدالله الرواحي، وملاحه الأردني عطا الحمود، على متن سيارة (سوبار إمبريز)، لقب الرالي الوطني الأول الذي أقيم يوم أمس الجمعة، في منطقة البحر الميت، بزمن 20.21 دقيقة.

وحل العُماني عبدالله الزبير وملاحه الأردني عماد جمعة على متن سيارة سوبارو إمبريزا، بالمركز الثاني بزمن 21.19 دقيقة، وجاء الأردني يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال على متن سيارة سوبارو في المركز الثالث بزمن 22 دقيقة.

وبسبب الأحوال الجوية و”غزارة الأمطار”، تم ايقاف الرالي واعتماد نتائج المتسابقين بعد الجولة الثانية، وفق ما أفاد به مدير الرالي جورج خوري.

وقطع المتسابقون مرحلتين فقط هما “جبل نيبو 1″ وطولها 9.66 كم، و”ماعين 1” وطولها 16.99 كم.

منافسات الرالي

جاءت المنافسات قوية في الرالي في المرحلتين جبل نيبو1 وماعين2، بين المتسابقين العُمانيين عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود (بطلا الأردن للراليات لعام 2019)، وعبدالله الزبير وملاحه الأردني عماد جمعة، ويوسف الأسمر وإيهاب الشرفا وشادي شعبان وزياد مقداد، ومن ثم تم إيقاف الرالي بسبب الأحوال الجوية واعتماد نتائج المتسابقين بعد الجولة الثانية.

وكانت الكلمة الأخيرة للمتسابق العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود في الرالي.

نتائج الرالي الوطني

– الأول: العُماني عبدالله الرواحي وملاحه عطا الحمود على متن (سوبارو إمبريزا) بزمن 20.12 دقيقة.

– الثاني: العُماني عبدالله الزبير وملاحه الأردني عماد جمعة على متن (سوبارو إمبريزا) بزمن 21.19 دقيقة.

– الثالث: يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال على متن (سوبارو) بزمن 22 دقيقة.

– الرابع: إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة (ايفو 9)، بزمن 22.36 دقيقة.

– الخامس: شادي شعبان وملاحه إبراهيم شعبان على متن (ايفو 9)، بزمن 22.41 دقيقة.

– السادس: زياد مقداد وملاحه عامر موسى على متن سيارة (إيفو 7)، بزمن 23.47 دقية.

– السابع: طارق الطاهر وملاحه سامر عيسى متن سيارة (ايفو6)، بزمن 23.50 دقيقة.

– الثامن: أمجد العناسوة وملاحه محمد الخطيب على متن سيارة (ايفو 7) بزمن 25.36 دقيقة.

– التاسع: عاصم عارف وملاحه احمد جانخوت على متن سيارة (رينو كليو)، بزمن 26.25 دقيقة.

– العاشر: الحسن الخطيب وملاحه فراس الموسى على متن سيارة (تويوتا لاند كروزر)، بزمن 28.14 دقيقة.

– الحادي عشر: يحيى صوبر وملاحه عدنان بجانت حلا على متن سيارة (تويوتا برادو)، بزمن 37.59 دقيقة.

أبطال الكؤوس

– المجموعة (آر سي 2): العُماني عبد الله الرواحي وملاحه عطا الحمود.

– المجموعة (أس 1): يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال.

– المجموعة (تي): الحسن الخطيب وملاحه فراس الموسى.

– المبتدئون: يحيى صوبر وملاحه عدنان بجانت حلا.