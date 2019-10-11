العُماني الرواحي يحسم لقب الرالي الوطني والقماز ثانيا والأسمر ثالثا

أيمن وجيه الخطيب

عمان – أحكم المتسابق العُماني عبدالله الرواحي، وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة (سوبار إمبريزا اس تي أي)، القبضة على لقب الرالي الوطني الخامس “رالي القوة” – الجولة الختامية لبطولة الأردن للراليات بزمن 51.08 دقيقة، الذي أقيم يوم أمس الجمعة في مراحل راما 1و2، وبحاث 1و2 والمغطس 1و2، وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 193.02 كم.

وجاء المتسابق سلامة القماز وملاحه نجله فيصل على متن سيارة أيفو 5 بالمركز الثاني بزمن 55.48 دقيقة، وجاء المتسابق يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال على متن سيارة سوبارو إمبريزا بالمركز الثالث بزمن 55.54 دقيقة.

الطريق إلى اللقب

دخل السائقون المشاركون في الرالي منافسات الرالي من خلال مراحله الـ 6، وسط صراع قوي للتقدم نحو المراكز الأولى واعتلاء منصة التتويج، ودارت منافسة هي الأقوى في الرالي بين المتسابق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود، والمتسابق الأردني خالد جمعة وملاحه شقيقه عماد، وبلغت المنافسة ذروتها بينهما في مراحل الرالي، وتصدر الرواحي المراحل الثلاثة الأولى، فيما تصدر المتسابق خالد جمعة المرحلة الرابعة (راما2)، ووضع العماني خلفه في المركز الثاني خلال المرحلة.

ورغم ذلك بقي الرواحي متصدرا للترتيب العام للرالي، ودخل على خط المنافسة في المراحل كل من سلامة القماز ويوسف الأسمر وأمجد العناسوة وزياد مقداد والحسن الخطيب، وكان المتسابق خالد جمعة قد تجاوز الجدول الزمني المحدد له في منطقة الصيانة.

– المرحلة الأولى (راما 1)، وتبلغ مسافتها (8.5) كم، واستطاع العُماني عبدالرواحي أن يتقدم في المرحلة بزمن 7.32 دقيقة، وحل المتسابق خالد جمعة في المركز الثاني بزمن 7.36 دقيقة، والمتسابق سلامة القماز بالمركز الثالث بزمن 8.12 دقيقة، وجاء ايضا في المركز الثالث شادي شعبان بنفس الزمن، وحل المتسابق أمجد العناسوة في المركز السادس، وحل المتسابق زياد مقداد في المركز السابع، وجاء المتسابق سامي فليفل في المركز الثامن، وحل المتسابق الحسن الخطيب في المركز التاسع.

– المرحلة الثانية بحاث 1 وتبلغ مسافتها (12.55) كم: تصدر العُماني عبدالله الرواحي هذه المرحلة بزمن 11.01 دقيقة، وحل في المتسابق خالد جمعة بالمركز الثاني بزمن 11.10 دقيقة، وجاء المتسابق شادي شعبان في المركز الثالث بزمن 11.36 دقيقة، وحل المتسابق يوسف الأسمر في المركز الرابع بزمن 11.41 دقيقة، وحل المتسابق سلامة القماز في المركز الخامس بزمن 11.58 دقيقة، وجاء المتسابق أمجد العناسوة في المركز السادس بزمن 12.28 دقيقة، وحل المتسابق زياد مقداد في المركز السابع بزمن 12.41 دقيقة، وجاء المتسابق الحسن الخطيب في المركز التاسع بزمن 16.37 دقيقة.

– المرحلة الثالثة (المغطس 1) وتبلغ مسافتها (11.68 كم)، تصدر المرحلة العُماني الرواحي، ولحق به في المركز الثاني خالد جمعة، وحل سلامة القماز في المركز الثالث، وجاء أمجد العناسوة في المركز الرابع، وحل يوسف الأسمر في المركز الخامس، وزياد مقداد في المركز السادس، وحل الحسن الخطيب في المركز السابع.

– المرحلة الرابعة (راما 2)، تصدر المتسابق خالد جمعة المرحلة بزمن 7.28 دقيقة، وتراجع المتسابق العُماني الرواحي إلى المركز الثاني بزمن 7.38 دقيقة، وتقدم يوسف الأسمر إلى المركز الثالث بزمن 8.09 دقيقة، وحل المتسابق سلامة القماز في المركز الرابع بزمن 8.20 دقيقة، وجاء زايد مقداد في المركز الخامس بزمن 8.43 دقيقة، وأمجد العناسوة في المركز السادس بزمن 8.54 دقيقة، والمتسابق الحسن الخطيب في المركز السابع بزمن 11.20 دقيقة.

– المرحلة الخامسة (بحاث 2)، بقي العُماني الرواحي متصدرا بزمن 10.56 دقيقة، وحل في المركز الثاني خالد جمعة بزمن 11.31 دقيقة، وجاء في المركز الثالث يوسف الأسمر بزمن 11.44 دقيقة، وحل سلامة القماز في المركز الرابع بزمن 11.51 دقيقة، وجاء أمجد العناسوة في المركز الخامس بزمن 12.22 دقيقة، وحل زياد مقداد في المركز السادس، والمتسابق الحسن الخطيب في المركز السابع بزمن 16.14 دقيقة.

– المرحلة السادسة (المغطس 2)، تصدر المرحلة المتسابق العُماني الرواحي بزمن 7.11 دقيقة، وحل المتسابق سلامة القماز في المركز الثاني بزمن 7.34 دقيقة، وحل المتسابق يوسف الأسمر في المركز الثالث بزمن 7.51 دقيقة، وجاء المتسابق أمجد العناسوة في المركز الرابع بزمن 8.04 دقيقة، وحل زياد مقداد في المركز الخامس بزمن 8.19 دقيقة والحسن الخطيب في المركز السادس بزمن 10.19 دقيقة، وخالد جمعة بالمركز السابع بزمن 17.07 دقيقة.

النتائج النهائية للرالي الوطني الخامس

– الأول: العُماني عبدالله الرواحي وملاحه عطا الحمود على متن (سيارة سوبارو إمبريزا أس تي أي)، بزمن 50.08 دقيقة.

– الثاني: سلامة القماز وملاحه نجله فيصل على متن (أيفو 5) بزمن 55.48 دقيقة.

– الثالث: يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال على متن (سوبارو إمبريزا) بزمن 55.54 دقيقة.

– الرابع: أمجد العناسوة وملاحه محمد الخطيب على متن سيارة (ايفو 7)، بزمن 58.42 دقيقة.

– الخامس: زياد مقداد وملاحه عامرموسى على متن سيارة (ايفو 7)، بزمن 59.48 دقيقة.

– السادس: الحسن الخطيب وملاحه فارس الموسى على متن سيارة تويوتا كروزر بزمن 1.17.14 ساعة.

أبطال الكؤوس

– المجموعة إن آر سي 2: العُماني عبد الله الرواحي.

– المجموعة أس 1: سلامة القماز.

– المجموعة تي: الحسن الخطيب.