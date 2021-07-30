العُماني الرواحي يخلط الأوراق ويفوز بالرالي الوطني الثالث

أيمن وجيه الخطيب

عمان – قلب السائق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه عطا الحمود على متن سيارة سوبارو امبريزا موازين الأمور بعد فوزهما بلقب الرالي الوطني الثالث بزمن 40.39.0 دقيقة، وحل السائق يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال – سوبارو إمبريزا بالمركز الثاني بزمن 43.05.0 دقيقة، بفارق 2.26.0 دقيقة فقي حين جاء السائق أمير ناصيف وملاحه موسى جهريان – ايفو 10، بزمن 43.42.0 دقيقة، بفارق 3.03.0 دقيقة.

وأقيم الرالي اليوم الجمعة في “ماعين ونيبو”، وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 165.79 كلم، منها 53.30 كم مراحل خاصة، على مسار حصوي وبدعم من زين الأردن، ومن دون جمهور ، وطبق فيه البروتوكول الصحي المتبع في جائحة كورونا.

خلط الأوراق

خلط السائق العُماني عبد الله الرواحي أوراق الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات، في الجولة قبل الأخيرة من البطولة، بعد فوزه بلقب الرالي الوطني الثالث ، وبهذا يدخل السائقون في معادلة صعبة في الرالي الوطني الرابع – الجولة الأخيرة من البطولة وسيطر طابع المنافسة بين السائقين في الرالي من خلال مراحله الـ 4، وسط صراع قوي لاعتلاء منصة التتويج، وتصدر العُماني الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود، كافة مراحل الرالي ونافسه بقوة على اللقب كل من يوسف الأسمروملاحه نيل كيال وأمير ناصيف وملاحه موسى جهريان، وطارق الطاهر وشادي شعبان وسامي فليفل وشاكر جويحان وايهب الشرفا وعيس أبو جاموس وزياد مقداد وعاصم عارف والحسن الخطيب.

تقارب المنافسة في المراحل

– المرحلة الأولى (نيبو1): تبلغ مسافتها (9.7) كم، واستطاع السائق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه عطا الحمود على متن سيارة سوبارو امبريزا أن يتصدر المرحلة بزمن 7.11.0 دقيقة، وحل السائق يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال – سوبارو إمبريزا في المركز الثاني بزمن 7.45.0 دقيقة وبفارق 34.0 ثانية، وحل السائق أمير ناصيف وملاحه موسى جهريان – ايفو 10، في المركز الثالث بزمن 7.53.0 دقيقة 42 ثانية، وجاء السائق طارق الطاهر وملاحه سامر عيسى – سيارة إيفو 6، في المركز الرابع بزمن 7.58.0 دقيقة، بفارق 47.0 دقيقة، وحل السائق شادي شعبان وملاحه إبراهيم شعبان – ايفو 9، في المركز الخامس بزمن 8.02.0 دقيقة ، بفارق 51.0 ثانية، وحل السائق سامي فليفل وملاحه محمد عطاري – إيفو 5، بالمركز السادس بزمن 8.03.0 دقيقة، بفارق 52.0 ثانية، وجاء السائق شاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي – ايفو6 في المركز السابع بزمن 8.11.0 دقيقة،بفارق 1.00.0 دقيقة، وجاء إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة – ايفو 9 في المركز الثامن بزمن 8.23.0 دقيقة، بفارق 1.20.0 دقيقة، وجاء السائق عيسى أبو جاموس وملاحه غسان الزوايدة – ايفو 7، بالمركز التاسع بزمن 8.42.0 دقيقة، بفارق 1.31.0 دقيقة، وجاء زياد مقداد وملاحه أحمد الحريبات – إيفو 7، بزمن 9.11.0 دقيقة، بفارق 2.00.0 دقيقة.

– المرحلة الثانية (ماعين 1): تبلغ مسافتها (16.97 ) كم: تصدرالسائق العُماني عبدالله الرواحي هذه المرحلة بزمن 13.03.0 دقيقة، وحل السائق يوسف الأسمر في المركز الثاني بزمن 13.56.0 دقيقة، بفارق 53.0 ثانية، وجاء السائق أمير ناصيف في المركز الثالث بزمن 14.20.0 دقيقة، بفارق 1.17.0 دقيقة، وتقاسم السائقين شادي شعبان وطارق الطاهر المركز الرابع بزمن 14.37.0 دقيقة، بفارق 1.34.0 دقيقة، وحل السائق سامي فليفل في المركز السادس بزمن 14.45.0 دقيقة، بفارق 1.42.0 دقيقة، وجاء إيهاب الشرفا في المركز السابع بزمن 14.53.0 دقيقة، بفارق 1.50.0 دقيقة، وجاء شاكر جويحان في المركز الثامن بزمن 15.13.0 دقيقة، بفارق 2.10.0 دقيقة، وجاء السائق عيسى أبو جاموس بالمركز التاسع بزمن 15.34.0 دقيقة، بفارق 2.31.0 دقيقة، وحل السائق زياد مقداد في المركز العاشر بزمن 16.47.0 دقيقة، بفارق 3.44.0 دقيقة.

– المرحلة الثالثة (نيبو2): إشتدت المنافسة في هذه المرحلة وتصدرها السائق العُماني عبد الله الرواحي، بزمن7.14 دقيقة، ولحق به في المركز الثاني السائق يوسف الأسمر بزمن 7.36.0 دقيقة ، بفارق 22.0 ثانية، وحل السائق أمير ناصيف في المركز الثالث، بزمن 7.39.0 دقيقة، بفارق 25.0 ثانية، وحل السائق سامي فليفل في المركز الرابع بزمن 7.50.0 دقيقة، بفارق 36.0 ثانية، وحل السائق شاكر جويحان في المركز الخامس بزمن 7.51.0 دقيقة، بفارق 37.0 ثانية، وحل السائق طارق الطاهر بالمركز السادس بزمن 7.55.0 دقيقة، بفارق 41.0 ثانية، وجاء السائق شادي شعبان في المركز السابع بزمن 7.58.0 دقيقة، بفارق 44.0 ثانية، وحل السائق عيسى أبو جاموس في المركز الثامن بزمن 8.00.0 دقيقة، بفارق 46.0 ثانية، وحل السائق إيهاب الشرفا في المركز التاسع بزمن 8.05.0 دقيقة، بفارق 51.0 ثانية، وجاء السائق زياد مقداد في المركز العاشر بزمن8.57.0 دقيقة، بفارق 1.43.0 دقيقة.

– المرحلة الرابعة (ماعين 2): المنافسة في هذه المرحلة كانت على مصرعيها وتقارب السائقون فيها، من حيث التقارب بالثواني واستطاع السائق العُماني عبد الله الرواحي، تصدرها بزمن 13.11.0 دقيقة، ولحق به في المركز الثاني السائق يوسف الأسمر بزمن 13.48.0 دقيقة، بفارق 37.0 ثانية، وحل السائق أمير ناصيف في المركز الثالث، بزمن 13.50.0 دقيقة، بفارق 39.0 ثانية، وجاء السائق شادي شعبان بالمركز الرابع بزمن 14.13.0 دقيقة، بفارق 1.02.0 دقيقة، وحل السائق عيسى أبو جاموس في المركز الخامس بزمن 14.15.0 دقيقة، بفارق 1.04.0 دقيقة، وحل السائق طارق الطاهر بالمركز السادس بزمن 14.22.0 دقيقة، بفارق 1.11.0 ثانية، وحل السائق سامي فليفل في المركز السابع بزمن 14.24.0 دقيقة، بفارق 1.13.0 دقيقة، وحل السائق شاكر جويحان في المركز الثامن بزمن 14.25.0 دقيقة، بفارق 1.14.0 دقيقة، وحل السائق إيهاب الشرفا في المركز التاسع بزمن 14.28.0 دقيقة، بفارق 1.17.0 دقيقة،وحل السائق عاصم عارف في المركز العاشر بزمن 17.15.0 دقيقة، بفارق 4.04.0 دقيقة.

النتائج النهائية للرالي الوطني الثالث

المركز الأول: عبد الله الرواحي وملاحه عطا الحمود على متن سيارة سوبارو امبريزا بزمن 40.39.0 دقيقة.

المركز الثاني: يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال – سوبارو إمبريزا بزمن 43.05.0 دقيقة، بفارق 2.26.0 دقيقة.

المركز الثالث: أمير ناصيف وملاحه موسى جهريان – ايفو 10، بزمن 43.42.0 دقيقة، بفارق 3.03.0 دقيقة.

المركز الرابع: شادي شعبان وملاحه إبراهيم شعبان – ايفو 9، بزمن 44.50.0 دقيقة، بفارق 4.11.0 دقيقة.

المركز الخامس: طارق الطاهر وملاحه سامر عيسى – سيارة إيفو 6، بزمن 44.52.0 دقيقة، بفارق 4.13.0 دقيقة.

المركز السادس: سامي فليفل وملاحه محمد عطاري – إيفو 5، بزمن 45.02.0 دقيقة، بفارق 4.23.0 دقيقة.

المركز السابع : السائق شاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي – ايفو6، بزمن 45.40.0 دقيقة، بفارق 5.01.0 دقيقة.

المركز الثامن: إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة – ايفو 9 في المركز الثامن بزمن 45.49.0 دقيقة، بفارق 5.10.0 دقيقة.

المركز التاسع: عيسى أبو جاموس وملاحه غسان الزوايدة – ايفو 7، بزمن 46.31.0 دقيقة، بفارق 5.52.0 دقيقة.

– المركز العاشر: عاصم عارف وملاحه أحمد جانخوت – رينو كليو، بزمن53.03.0 دقيقة، بفارق 12.03.0 دقيقة.

أبطال الكؤوس

– المجموعة N: العُماني عبد الله الرواحي.

– المجموعة S : يوسف الأسمر .

– الدفع الأمامي: عاصم عارف.

– المجموعة T: الحسن الخطيب.

– السيدات:نانسي المجالي.

– كأس السائقين الجدد: شاكر جويحان.