العُماني الرواحي يظفر بلقب بطولة الأردن للراليات للسائقين – فيديو

أيمن وجيه الخطيب

عمان – أصدرت الأردنية لرياضة السيارات، الترتيب العام لبطولتي الأردن للراليات للسائقين والملاحين والمجموعة “إس” والمجموعة “إن آر 4” بعد الرالي الوطني الخامس – الجولة الختامية لبطولة الأردن للراليات، وفق قانون الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، الذي يمنح المتسابقين الأجانب نقاطا في بطولة الأردن للراليات للسائقين والملاحين.

ونال العُماني عبدالله الرواحي لقب بطولة الأردن للراليات لموسم 2019، ولقب المجموعة “إن آر 4″، ونال الأردني عطا الحمود لقب بطولة الأردن للملاحين، وظفر سلامة القماز بلقب المجموعة “إس”.

ترتيب بطولة الأردن للراليات للسائقين

المركز الأول: عبدالله الرواحي برصيد 82.5 نقطة.

المركز الثاني: سلامة القماز برصيد 70 نقطة.

المركز الثالث: زياد مقداد برصيد 46 نقطة.

المركز الرابع: خالد جمعة برصيد 44 نقطة.

المركز الخامس: معروف أبو سمرة برصيد 40 نقطة.

المركز السادس: إيهاب الشرفا برصيد 37 نقطة.

المركز السابع: طارق الطاهر برصيد 36 نقطة.

المركز الثامن: أمجد العناسوة برصيد 34 نقطة.

المركز التاسع: يوسف الأسمر برصيد 28.5 نقطة.

المركز العاشر: ناصر العطية (قطر) برصيد 25 نقطة.

المركز الحادي عشر: عبدالعزيز الكواري برصيد 20 نقطة.

المركز الثاني عشر: شادي شعبان برصيد 13 نقطة.

المركز الثالث عشر: مشاري الظفيري (الكويت) برصيد 12 نقطة.

المركز الرابع عشر: الحسن الخطيب ناصر برصيد 12 نقاط.

المركز الخامس عشر: سامي فليفل برصيد 9 نقاط.

المركز السادس عشر: ناصر خليفة العطية (قطر) برصيد 8 نقاط.

المركز السابع عشر: هنري قاعي (لبنان) برصيد 8 نقطة.

المركز الثامن عشر: عاصم عارف برصيد 4 نقاط.

المركز الثامن عشر: زكريا العامري (عُمان) برصيد نقطتين.

ترتيب بطولة الأردن للراليات للملاحين

المركز الأول: عطا الحمود برصيد 85.5 نقطة.

المركز الثاني: فيصل القماز برصيد 60 نقطة.

المركز الثالث: عماد جمعة برصيد 44 نقطة.

المركز الرابع: مالك الحريري برصيد 40 نقطة.

المركز الخامس: موسى جهريان برصيد 38 نقطة.

المركز السادس: يوسف جمعة برصيد 38 نقطة.

المركز السابع: محمد الخطيب برصيد 35 نقطة.

المركز الثامن: عامر موسى برصيد 30 نقطة.

المركز التاسع: ماثيو بوميل (فرنسا) برصيد 25 نقطة.

المركز العاشر: نبيل كيال برصيد 22.5 نقطة.

المركز الحادي عشر: كلارك مارشال (بريطانيا) برصيد 20 نقطة.

المركز الثاني عشر: حسام جمزاوي برصيد 14 نقطة.

المركز الثالث عشر: ناصر الكواري برصيد 12 نقطة.

المركز الرابع عشر: إبراهيم علي برصيد 12 نقطة.

المركز الخامس عشر: فراس الموسى برصيد 12 نقاط.

المركز السادس عشر: محمد جمعة برصيد 10 نقاط.

المركز السابع عشر: محمد عطاري برصيد 10 نقاط.

المركز الثامن عشر: ماركيتا سكاسيلوف (التشيك) برصيد 8 نقاط.

المركز التاسع عشر: سامر عيسى برصيد 8 نقاط.

المركز العشرون : فارس التل برصيد 6 نقاط.

المركز الواحد والعشرون: رمزي قبعين برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني والعشرون: أحمد الخطيب برصيد 4 نقاط.

المركز الثالث والعشرون: محمد مزرعاوي برصيد نقطتين.

المركز الرابع والعشرون: أمير ناصيف برصيد نقطة.

الترتيب العام للمجموعة “إس”



المركز الأول: سلامة القماز برصيد 100 نقطة.

المركز الثاني: زياد مقداد برصيد 79 نقطة.

المركز الثالث: طارق الطاهر برصيد 65 نقطة.

المركز الرابع: أمجد العناسوة برصيد 48 نقطة.

المركز الخامس: يوسف الأسمر برصيد 32 نقطة.

المركز السادس: سامي فليفل برصيد 22 نقطة.

المركز السابع: عاصم عارف برصيد 15 نقطة.

المركز الثامن: زكريا العامري (عُمان) برصيد 15 نقطة.

الترتيب العام للمجموعة “إن آر 4”

المركز الأول: عبدالله الرواحي (عُمان) برصيد 75 نقطة.

المركز الثاني: خالد جمعة برصيد 65 نقطة.

المركز الثالث: إيهاب الشرفا برصيد 55 نقطة.

المركز الرابع: شادي شعبان برصيد 30 نقطة.

المركز الخامس: مشاري الظفيري (الكويت) برصيد 25 نقطة.

المركز السادس: ناصر خليفة العطية (قطر) برصيد 12 نقطة.

المركز السابع: أحمد الخطيب برصيد 12 نقطة.