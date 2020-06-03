آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

الغاء الدوري العراقي رسميا

منذ 16 ثانية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بغداد – أعلنت الهيئة الموقتة المكلفة إدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم الأربعاء، إلغاء موسم 2019-2020 بعد تعثره أكثر من مرة، بداية بسبب الاحتجاجات المطلبية الواسعة، وبعدها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
واكتفت الهيئة بالقول في بيان مقتضب “تقرر بالاتفاق مع الأندية إلغاء مسابقة الدوري للموسم 2019-2020”.
ولم تحدد الهيئة بعد الترتيب النهائي، وما اذا كان سيتم تتويج بطل، أو هبوط فرق للدرجة الثانية.
وتعثرت بطولة الدوري أكثر من مرة هذا الموسم، اذ علقت منافساتها بداية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد اندلاع احتجاجات مطلبية واسعة في بغداد ومدن عدة في جنوب البلاد.
وبعد توقف لنحو أربعة أشهر، استؤنفت البطولة في شباط/فبراير بصيغة معدلة، قبل ان تتوقف مجددا في آذار/مارس بسبب “كوفيد-19”. – (أ ف ب) 

مقالات ذات صلة

مواهب رياضية استثنائية في زمن كورونا – فيديو

منذ 3 دقائق

عجلة دوري أبطال آسيا لكرة القدم تقترب من الدوران

منذ ساعة واحدة

بطل العالم للفورمولا 1 هاميلتون يجدد انتقاد العنصرية

منذ ساعة واحدة

“البريميرليغ” تسمح بإقامة المباريات الودية وفق “ضوابط صارمة”

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock