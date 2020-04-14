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الغاء الدوري الفرنسي لكرة اليد وتتويج سان جرمان باللقب

فيروس كورونا

منذ 32 دقيقة

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باريس – أصبح الدوري الفرنسي لكرة اليد أول المسابقات الهامة التي يتخذ القرار رسميا بإلغائها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن ذلك لم يمنع باريس سان جرمان من الفوز باللقب للمرة السادسة تواليا والسابعة في تاريخه.
وصوتت اللجنة الإدارية لرابطة الدوري الثلاثاء بإلغاء المراحل الثماني المتبقية من الموسم، كما ألغت أيضا موسم الدرجة الثانية، وذلك غداة قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتمديد الإغلاق والحجر حتى 11 أيار/مايو، وحظر التجمعات بكافة أشكالها حتى منتصف تموز/يوليو.
وقررت رابطة الدوري اعتماد الترتيب الذي كان قبل أن يتخذ قرار تعليق الموسم في 13 آذار/مارس بعد المرحلة الثامنة عشرة، حيث كان سان جرمان في الصدارة بفارق ست نقاط عن نانت.
ونتيجة لذلك، سيشارك باريس سان جرمان مباشرة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، فيما تأهل ملاحقوه نانت، نيم، مونبلييه وتولوز الى الدوري الأوروبي، مع إمكانية أن ينال نانت بطاقة دعوة للمشاركة في المسابقة الأولى بحسب ما أفادت صحيفة “ليكيب” الرياضية.
وبسبب ايقاف الموسم قبل نهايته بثماني مراحل، لن يهبط أي من الفرق الـ14 الى الدرجة الثانية، بل سيرتفع العدد في الدرجة الأولى الى 16 فريقا بصعود سيسون-رين وليموج من الثانية بما أنهما كانا الأولين في الترتيب قبل تعليق الموسم. – (أ ف ب) 

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