الغاء بطولة العالم للتزحلق الفني بسبب كورونا

باريس – انضمت بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد الى لائحة الأحداث الرياضية التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما اتخذ الجمعة القرار بالغائها نهائيا بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة.

وكان من المقرر أن تستضيف مونتريال البطولة في منتصف اذار/مارس الماضي، لكن فيروس “كوفيد-19″ حال دون إقامتها، على غرار بطولتي التزحلق السريع والمسار القصير اللتين كانتا مقررتين قبلها في سيول.

و”إدراكا بتسارع التطورات السلبية المرتبطة بـ +كوفيد-19+، والمأساة الإنسانية العالمية الناتجة عنه، والتدابير التي اتخذتها السلطات العامة، فضلا عن المشاكل اللوجستية، خَلُصَ مجلس الاتحاد الدولي للتزحلق +أي أس يو+ الى أن إعادة جدولة بطولة العالم لم تكن ممكنة” بحسب ما أعلن اتحاد اللعبة، مضيفا “لذلك، تقرر إلغاء هذه البطولات نهائيا” في إشارة ايضا الى بطولتي التزحلق السريع والمسار القصير.

وأضاف الاتحاد أنه من المقرر عقد اجتماع جديد لمجلسه عبر تقنية الاتصال بالفيديو في نهاية نيسان/أبريل الحالي “في ما يتعلق بروزنامة موسم 2020-2021، مع الأخذ في الاعتبار تطور أزمة +كوفيد-19+ وعواقبها على تنظيم المسابقات الرياضية الدولية”.

وأوضح الاتحاد أن هناك “سيناريوهات مختلفة سيتم مناقشتها” في ما يخص “الخيارات المناسبة لجميع المعنيين”، وبالتالي “تخفيف حالة عدم اليقين الى الحد الأدنى الممكن”.

ويبدأ الموسم الدولي تقليديا في أيلول/سبتمبر، ليصل الى ذروته في آذار/مارس باقامة بطولة العالم.– (أ ف ب)