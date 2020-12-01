“تجارة الأردن” تطالب بإلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

عمان- الغد- بحث رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي مع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي أمين عام الوزارة يوسف الشمالي في مقر الوزارة عدداً من قضايا ومطالب القطاع التجاري أهمها الحظر وآثاره السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية والقطاع التجاري على وجه الخصوص.

حيث أكد رئيس الغرفة نائل الكباريتي على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة صعبة حرجة جراء جائحة كورونا الأمر الذي يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لإنعاش الاقتصاد ووقف انهيار العديد من القطاعات الاقتصادية ودعمها بكافة السبل الممكنة.

داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في قرار تطبيق الحظر الشامل ليوم الجمعة وزيادة ساعات العمل لكافة القطاعات، واستثناء عدد من القطاعات من قرار حظر أيام الجمع بالإضافة الى استثناء عدد من القطاعات من قرار زيادة ساعات الحظر الجزئي، لما لذلك من آثار سلبية عديدة قد تؤدي الى اغلاق الاف المنشآت وتسريح الاف الموظفين وزيادة معدلات البطالة.