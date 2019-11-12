الغاء سباق استراليا بسبب الحرائق وهيونداي بطلة الصانعين

سيدني – أعلن المنظمون عن الغاء رالي استراليا الجولة الاخيرة من بطولة العالم للراليات، بسبب الحرائق الكبيرة التي نشبت بالقرب من كوفس هاربور في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تقام المنافسات.

وتم في مرحلة اولى تقليص مسار السباق قبل ان يتم الغاؤه نهائيا، علما بأنه كان مقررا من الخميس الى الاحد المقبلين في وقت تكافح البلاد من اجل محاصرة نيران كثيفة ادت حتى الان الى وفاة ثلاثة اشخاص.

واعلن رئيس رالي استراليا اندرو بابدوبولوس في بيان رسمي: “لم يكن منطقيا تنظيم السباق، لان الشق المتعلق بتأمين سلامة الاشخاص المشاركين في فعاليات هذا السباق وافراد المجتمع اهم بكثير من اقامته”.

وتابع: “تفكيرنا يتجه الى سكان ولاية نيو ساوث ويلز ولا سيما العائلات التي فقدت اشخاصا غاليين، اعمالهم وبيوتهم بسبب الحرائق في شمال البلاد. نشكر جميع انصار سباقات الرالي لدعمهم وتفهمهم”.

وادى هذا القرار الى تتويج شركة هيونداي للمرة الاولى في تاريخ مشاركاتها ببطولة الصانعين بفضل تقدمها على تويوتا بفارق 18 نقطة، حيث كان السائق الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم السابق شارك في 6 مراحل من بطولة العالم للراليات للصانع الكوري خلال عام 2019.

واكد رئيس “هيونداي موتورسبورت” اندريا ادامو بان ما تحقق هو “ثمرة جهود سنوات عديدة من العمل الدؤوب من قبل الجميع في شركة هيونداي موتور سبورت”.

واضاف: “شهد الموسم الحالي تنافسا كبيرا وكنا نأمل في البقاء في المنافسة على اللقب حتى النهاية لكننا فخورون بكل ما تحقق على الصعيد الفردي من سائقي الفريق ما يجعل الفوز جماعيا”.

وكان السائق الاستوني اوت تاناك (تويوتا) توج بطلا للعالم للمرة الاولى في مسيرته في نهاية سباق برشلونة قبل ثلاثة اسابيع ليصبح بالتالي أول سائق غير فرنسي يتوج بطلا للعالم منذ العام 2003، بعد هيمنة سيباستيان لوب على لقب البطولة بين 2004 و2012، وبعده سيباستيان أوجييه الذي توج باللقب بين العامين 2013 و2018. (أ ف ب)