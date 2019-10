الغاء مباراة ناميبيا وكندا في بطولة العالم للرجبي بسبب اعصار “هاجيبيس”

طوكيو – أعلن منظمو بطولة كأس العالم للرجبي، الذي تستضيفها اليابان الأحد، عن إلغاء مباراة ناميبيا وكندا المقرر إقامتها في مدينة كامايشي (شمال شرقي البلاد) لـ”أسباب أمنية” عقب مرور إعصار “هاجيبيس”.

وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان لها: “لقد كان إعصار هاجيبيس أحد أقوى الأعاصير التي ضربت اليابان على مدار عقود، والاعتبارات الأمنية هي سبب اتخاذ القرار”.

UPDATE: Namibia v Canada cancelled at #RWC2019

Owing to the evacuation order following #TyphoonHagibis the Pool B match between Namibia and Canada in Kamaishi has been cancelled. https://t.co/chKlsEaGuB

