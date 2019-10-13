آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

الغاء مباراة ناميبيا وكندا في بطولة العالم للرجبي بسبب اعصار “هاجيبيس”

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

طوكيو – أعلن منظمو بطولة كأس العالم للرجبي، الذي تستضيفها اليابان الأحد، عن إلغاء مباراة ناميبيا وكندا المقرر إقامتها في مدينة كامايشي (شمال شرقي البلاد) لـ”أسباب أمنية” عقب مرور إعصار “هاجيبيس”.

وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان لها: “لقد كان إعصار هاجيبيس أحد أقوى الأعاصير التي ضربت اليابان على مدار عقود، والاعتبارات الأمنية هي سبب اتخاذ القرار”.

وتقع مدينة كامايشي -التابعة لمحافظة إيواته- في منطقة جبلية، وهناك جبال واقعة خلف المدرج الرئيسي للملعب.

وصرح منظمو البطولة بأن من قاموا بشراء تذاكر اللقاء لديهم كامل الحق في استرداد أموالهم كاملة. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

“تغريدات”.. صلاح خلف الكواليس ومبابي يُمارس تنس الطاولة

منذ ساعتين

ختام بطولة الفرق للفئات العمرية لكرة الطاولة

منذ ساعتين

افتتاح النسخة الاولى من دورة الالعاب العالمية الشاطئية في الدوحة

منذ ساعتين

رانييري يخلف دي فرانشيسكو في تدريب سامبدوريا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock