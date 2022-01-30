“الغد” ترد الجميل للمرحوم محمد عايش بدعم أسرته

عمان- الغد- إيمانا منها بأن العمل الإعلامي لا يقتصر على نقل الخبر وتحليله وتفسيره فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى التأكيد على دور الصحافة التكافلي والتضامني مع كافة أطياف المجتمع الأردني، عمدت “الغد” إلى المبادرة بتقديم دعم مالي لأسرة المرحوم محمد عايش، الذي توفي أثناء قيامه بعمله الرسمي في فتح طريق داخل نفق الصحافة في عمان.

المرحوم الذي قدم حياته في سبيل مساعدة المواطنين الذين تضرروا من العاصفة الثلجية، ضرب مثالا على التضحية الانسانية في سبيل ضمان سلامة الآخرين، ما أوجب على “الغد” رد الجميل بتقديم دعم مالي لأسرته التي تتكون من 3 أطفال ووالدتهم.

وإلى جانب ذلك خصصت “الغد” مبلغا ماليا سيتم اقتطاعه للأسرة من إيرادات الإعلانات التجارية المنشورة في الصحيفة خلال شهر شباط المقبل.