“الغد” ترصد اجواء مباراة بايرن ميونيخ وماينز – فيديو

عمان – الغد – رصدت “الغد” أجواء جماهير بايرن ميونيخ في ملعب “اليانز ارينا” في مباراة الفريق الأخيرة أمام فريق ماينز والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بنتيجة 6-1.

وسجل فيديو “الغد” آلية دخول الجمهور وخروجه، كما تم رصد المنطقة المخصصة في المدرجات لذوي الاحتياجات الخاصة وتم تصوير أيضا حركة الجمهور بين شوطي المباراة، والذي يتجه إلى أماكن مخصصة لبيع المأكولات والمشروبات لحين انطلاق الشوط الثاني.

وسجل الفيديو كيفية التعامل مع أرضية الملعب بعد نهاية المباراة مباشرة للحفاظ على الأرضية.

لمشاهدة الفيديو والانتقال إلى أجواء ملعب “اليانز ارينا”.. شاهدوا الفيديو التالي: