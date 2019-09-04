“الغد” ترصد لحظة كشف قطر عن الشعار الرسمي لمونديال 2022 – فيديو

عمان – الغد – كشفت قطر الثلاثاء عن شعار نهائيات كأس العالم في كرة القدم التي تستعد لاستضافتها في العام 2022، من خلال عرضه في معالم مختلفة حول العالم عند الساعة 20:22 بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، حيث كانت واجهة فندق الرويال إحدى محطات عرض “الديجيتال” المشترك.

واستوحي الشعار من “الشال” أو الوشاح الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء، بحسب ما أفادت اللجنة العليا للمشاريع والارث، علما بأن البطولة ستقام للمرة الأولى في فصل الشتاء.

ويستوحي تصميم الشعار من شكل كأس العالم، إضافة الى الرقم 8 الذي يرمز الى عدد الملاعب التي ستستضيف النهائيات الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يوحي الشعار بـ “رمز اللانهاية” في إشارة الى “الارث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم فيفا (الاتحاد الدولي) 2022 في قطر والمنطقة”، بحسب اللجنة العليا.