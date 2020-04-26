“الغد” ترصد 68 مناسبة أممية باتت “صامتة” مع انتشار كورونا

حنان الكسواني

عمان– أمام وطأة جائحة كورونا، باتت أجندات الرعاية الصحية الأممية والوطنية تفكر جديا بإعادة النظر في برامجها لمواجهة فيروس «قاتل»، لم يتم حتى الآن توفير لقاح أو اكتشاف دواء علاجي له.

جاء هذا التفكير عندما وجدت أغلب المنظمات الاممية فجوة حقيقية بين برامجها وأدلتها المعدة مسبقا وبين الأزمات الصحية الطارئة كجائحة (كوفيد – 19)، ما شكل امتحاناً حقيقيا لقدرة النظم الصحية المتينة على الصمود في شتى أنحاء العالم.

وبحسب خبراء في القطاع الصحي ومكافحة الأوبئة فإن المنظمات الأممية ومنفذي شعاراتها وأدلتها في بلدان العالم، بدأت التفكير بـ»تقييم تجربة كورونا الحالية وما بعد مرحلة التعافي منها»، مشيرين الى أن «ما قبل كورونا لم يعد مقبولا بعدها».

ومع ذلك، تمكنت بعض البرامج التوعوية الصحية، من الاستفادة من تفشي «كورونا» واختصار الزمن للضغط على الجمهور لتغيير سلوكياتهم السلبية ورفع مستوى المعرفة وتعزيزها حول خطورة الفيروس على صحتهم، حسبما أضاف هؤلاء الخبراء لـ»الغد»، مقترحين ضرورة «تكثيف الرسائل التحذيرية الصحية خلال الشهور المقبلة من السنة وربطها بكيفية انتقال الفيروس وتغيير عاداتهم اليومية».

الأيام الصحية العالمية «ضحية صامتة» لكورونا

وتحولت الاحتفالات الصحية الأممية والوطنية الى «ضحية صامتة» بسبب انتشار فيروس «كورونا»، إذ يحتفل العالم خلال ثلاثة أشهر متتابعة بـ68 مناسبة أممية في مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية والبيئية والعمالية، منها 24 مناسبة خلال شهر نيسان (ابريل) الحالي، و 16 مناسبة في شهر أيار( مايو) المقبل، فيما يشهد شهر حزيران(يونيو) 28 احتفالا، بحسب رصد «الغد» لموقع هيئة الأمم المتحدة الإلكتروني.

رزنامة الاحتفالات السنوية المبرمجة للموضوعات الصحية، تشير إلى ان العالم يحتفل بـ5 مناسبات صحية من بين 24 مناسبة تربع على عرشها يوم الصحة العالمي الذي يصادف في السابع من نيسان (ابريل) من كل عام.



وبسبب أزمة «كورونا» حرصت المنظمة على تحقيق هدف التباعد الاجتماعي والالتزام بالحظر المنزلي الإلزامي، عندما حثت الدول على منع التجمعات والاحتفالات للحد من انتشار الفيروس.

كما لجأت اغلب الدول إلى تغيير نمط الاحتفالات لديها من قاعات صاخبة بالحضور وإنفاق ميزانيات ضخمة مرصودة ضمن ميزانيتها السنوية إلى اطلاق شعار عن بعد والاقتصار على بث رسائل توعوية تحذيرية حول خطورة انتقال الفيروس على صحة السكان.

وبهذا اليوم، خيم الصمت على العالم عندما اكتفت «الصحة العالمية» بإطلاق شعار 2020 بمحتوى «بعيد نوعا ما»، عن هذه الأزمة الصحية الطارئة، حيث حمل عنوان دعم كوادر التمريض والقبالة والتذكير بالقيادات العالمية بالدور الحاسم الأهمية الذي يضطلع به هذا الكادر في الحفاظ على الصحة في العالم.

كما سبق الاحتفال، اليوم العالمي للتوحد في الثاني من الشهر الحالي، وتغيرت المظاهر الاحتفالية، عندما لم يتم اضاءة المباني العالمية والعربية باللون الأزرق «Light It Up Blue» كما كان سابقا بسبب تفشي الوباء للعام الحالي.

لم يقتصر الأمر على استبعاد اضاءة اللون الأزرق من الأبراج، بل اختفى أيضا اللون الزهري كرمز لأهمية التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يحتفل العالم والأردن به على مدار السنة.

أما فرنسا فقد احتفلت بطريقتها الخاصة في خضم أزمتها الصحية عندما أضاءت برج ايفل الباريسي بجميع الألوان الجذابة ليس احتفالا بأي يوم عالمي بل لتقديم الشكر للطواقم الطبية والعاملين في مواجهة الفيروس الفتاك.

لن نجازف بخسارة المعركة

يهدف أسبوع التمنيع العالمي الذي يُحتفل به في الأسبوع الأخير من نيسان (أبريل) الى تشجيع الدول على استخدام اللقاحات لحماية الناس من الأمراض مهما كانت أعمارهم. حيث قدرت «الصحة العالمية» وجود 20 مليون طفل في العالم غير مطعمين على الإطلاق أو غير مطعمين بالكامل.

وعلى الصعيد الوطني وكإجراء احترازي للتصدي للفيروس قررت الحكومة «عدم تطعيم الاطفال في المراكز الصحية بشكل مؤقت «مع الأخذ بعين الاعتبار أن «المصلحة الفضلى هي صحة الأطفال».

ووسط تفاؤل رسمي بوقف انتشار الوباء بفضل الحجر المنزلي، يرى المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية «امفنت» الدكتور مهند النسور أن «إجراءات التباعد الاجتماعي، ضرورة ملحة، فقد مثلت تحديا من جانب آخر أثر بمستويات متباينة على الوصول والحصول على الخدمات الصحية المختلفة، كما شهد العديد من بلدان الإقليم تدنيا ملحوظا في معدلات التغطية بالمطاعيم»، حسبما اضاف عضو لجنة الأوبئة الوطنية النسور الذي أعرب عن تخوفاته من ارتفاع مخاطر تفشي بعض الامراض التي يتم التطعيم ضدها.

هذه التخوفات تماشت مع ما اعلنته منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني بمناسبة اسبوع التمنيع العالمي الذي ينتهي أعماله نهاية الشهر الحالي بأنه «يجب ألا تشكل فاشيات الأمراض تهديداً عندما تتوفر لدينا لقاحات مأمونة وفعالة كفيلة بحمايتنا».

كما اعتبرت المنظمة ان ترك برنامج التطعيم في مختلف الدول هي «مجازفة بينما يسعى العالم جاهداً إلى استحداث لقاح جديد ضد (كوفيد- 19) في وقت قياسي»، مشيرة الى أنه «يجب ألا نجازف بخسارة المعركة التي نخوضها من أجل حماية الجميع ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. فهذه الأمراض ستظهر من جديد إذا توقّفنا عن التطعيم».

خلال الفترة ذاتها للاحتفال بالاسبوع العالمي للتمنيع، يحتفل العالم باليوم العالمي للملاريا 2020 الذي يصادف في 25 نيسان (ابريل) بشعار «صفر من الملاريا يبدأ مع التركيز على اتخاذ كافة التدابير لدحر المرض والقضاء عليه».

وعليه بدأت المنظمة مبكرا منذ نهاية الشهر الماضي (آذار) تحث البلدان على ضمان استمرارية الخدمات المتعلقة بالملاريا في سياق جائحة كوفيد- 19 وخصت بالذكر المناطق الموبوءة.

وشددت على أهمية «استمرار الجهود للوقاية من الملاريا، واكتشافها، وعلاجها، وذلك باستخدام أفضل الممارسات لحماية العاملين الصحيين، والمجتمعات المحلية، من عدوى فيروس كورونا المستجد».

الأردن لم يعد موطنا للملاريا منذ عقود طويلة بفضل منظومة صحية وضعت نصب عينيها القضاء على المرض العابر للحدود، لكنه استفاد من تصنيع عقار مضاد للملاريا (الهيدروكسيكلوروكين) بكميات كبيرة لاستخدامه في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، حسب قول عضو لجنة الأوبئة الوطنية الدكتور بسام حجاوي لـ»الغد».

إرشادات صحية خلال رمضان المبارك

لم تتردد منظمة الصحة العالمية في اصدار إرشادات خاصة للقيام بـ»ممارسات رمضانية آمنة في سياق جائحة كوفيد- 19{في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدولية لإيجاد لقاح وعقار للمرض، لا سيّما أن العدوى تنتشر بسبب المخالطة اللصيقة وعبر الرذاذ التنفسي وملامسة الأسطح الملوثة.

وقالت المنظمة في بيان منشور على موقعها الإلكتروني «جاء شهر رمضان المبارك ضيفا على بيوت المسلمين هذا العام بين شهري نيسان (ابريل) وأيّار (مايو) في ظل استمرار جائحة كوفيد- 19.

وفيما شددت المنظمة على العديد من البلدان باتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشي المرض منها منع التجمعات الدينية وإغلاق الجوامع، اتخذ الأردن اجراءاته الوقائية المسبقة عندما اعلنت الحكومة الشهر الماضي، رفع الأذان فقط دون أن تقام الصلاة في المساجد بما في ذلك صلاة التراويح في رمضان المبارك.

ما كان قبل كورونا ليس مقبولا بعده

«ما كان مقبولا في السنوات الماضية في نظم الحماية الصحية والسلامة المهنية للعاملين في مختلف القطاعات لم يعد صالحا بعد فيروس كورونا المستجد»، بهذه الكلمات عبر مدير المرصد العمالي الاردني احمد عوض عن موقفه بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف في 28 من الشهر الحالي.

وأضاف عوض لـ»الغد»، ان ما يتوجب على الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الأزمة «اعادة النظر بمختلف اساليب الوقاية والحماية الصحية لمزيد من الحمايات».

ومن الأمثلة التي أشار اليها عوض، وهو مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، نشر الأدلة العمالية التي تتعلق بإجراءات السلامة المهنية للقطاعات والمنشآت العمالية التي قامت بتحميلها وزارة العمل قبل «كورونا».

لكن ما بعد» كورونا «لا بد من تكييف هذه الأدلة بما يتناسب مع الواقع الأردني وعدم ابقائها ادلة وزعتها المنظمات الدولية على أعضائها حتى تتمكن الحكومات من تطبيقها على أرض الواقع».

بدورها دعت منظمة العمل الدولية في دراسة نشرتها على موقعها الالكتروني «الحكومات وأصحاب العمل والعمال بتأدية أدوارهم في معالجة أزمة فيروس كورونا، وتعاونهم هو مفتاح النجاح»، مشيرة الى أن الفيروس يسبب خسائر مدمرة في ساعات العمل والوظائف.

برنامج مكافحة التدخين سيحقق انتصارا

وفي كل عام، يتسابق العالم للاحتفال بـ16 مناسبة عالمية في شهر أيار (مايو) من أبرزها 4 مناسبات هي: اليوم العالمي لمكافحة التدخين، اليوم العالمي للربو، ارتفاع الضغط، ومن ثم القضاء على بواسير الولادة.

وفعليا بدأ برامج مكافحة التدخين ومكافحة التبغ مبكرا قبل أن يصادف الاحتفال السنوي في نهاية شهر ايار (مايو) المقبل، إذ كثفت «الصحة العالمية» رسائلها التحذيرية للمدخنين وكشفت مدى ارتباط سرعة نقل الفيروس للآخرين عن طريق التدخين بكافة اشكالة وتأثيره على الجهاز التنفسي.

رئيس جمعية التدخين الأردنية الدكتور بسام حجاوي قال لـ»الغد»، «هذا هو الوقت المناسب للتخلص من هذه العادة التي تسبب للمدخنين الموت ببطء، معربا عن تفاؤله بنجاح برامج مكافحة التدخين عالميا ووطنيا وبخاصة الدول التي قررت اغلاق المقاهي والـ «كوفي شوب» ومحلات بيع المعسل والأراجيل.

وقال حجاوي ان «الأولوية الآن لمواجهة كورونا، والا ستتأثر البرامج الصحية بشكل سلبي وسيكون من الصعب اصلاحها بعد مرحلة التعافي»، مشيرا الى منظمة الصحة العالمية قالت ان «التدخين يضع صاحبه في مرمى الإصابة المؤكدة بكورونا».

وسط تفاؤل عالمي بالسيطرة على الوباء في شهر حزيران (يونيو)، ظهرت توقعات بعودة غير مسبوقة للاحتفالات الأممية والتي يصل عددها الى 28 مناسبة حسب موقع هيئة الأمم المتحدة، غير أن أغلبها يركز على القضايا البيئية (المحيطات، التصحر والجفاف) وسلامة الأغذية، والاجتماعية (كبار السن، الأطفال، الأرامل، واللاجئون).

ولم يزخر شهر حزيران بمناسبات صحية كثيرة سوى يومين هما اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، واليوم العالمي بالمهق.