“الغد” تستطلع آراء أهالي طلبة الأول والثاني والثالث حول إرسالهم للمدارس

غادة الشيخ

عمان – اتجهت أغلبية آراء أهال في استطلاع رأي، غير علمي، أجرته “الغد” على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نحو رغبتهم/ن في إرسال أطفالهم/ن الطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث الاساسي، إلى مدارسهم، استجابة لقرارهم/ن الاختياري الذي منحتهم إياه وزارة التربية والتعليم يوم أمس، في حرية الاختيار لإرسال أطفالهم في هذه الصفوف من عدمه، في الوقت الذي قررت فيه تحويل التعليم في جميع المدارس إلى نظام التعليم عن بعد ما عدا طلبة التوجيهي والصفوف الثلاثة الأولى.

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وتشابهت أغلب تبريرات الأهالي في رغبتهم في إرسال أطفالهم في المراحل الابتدائية الثلاثة الأول إلى المدرسة، بأن حساسية هذه المراحل من الصعب أن تستغني عن وجودهم في الصف وبمتابعة معلميهم ومعلماتهم لهم عن قرب، ناهيك على اتفاقهم بأن “التعليم عن بعد أسوأ من الفيروس نفسه” بحسب قولهم.

وبحسب رأي المواطن علي بطران في تعليقه على الاستطلاع فإن ابنه في الصف الأول وقرر أن يختار خيار إرساله إلى المدرسة بدلاً من خيار التعليم عن بعد، ذلك لأن “قصة التعليم عن بعد خرافة ضمن الإمكانيات والمفصفوفات الحكومية الفاشلة، أما بالنسبة للخوف من الفيروس فأن على قناعة تامة بعدم جدوى الإغلاقات وعلى الإجراءات الحكومية الأخيرة، وأن ما يحمينا لغاية اللحظة من الإصابة هي الرعاية الإلهية ودعاء الوالدين رحمهما الله”.

أما ولية الأمر مرح عرفات فاختارت أيضاً إرسال بناتها إلى المدرسة وعلقت: “إغلاق المدارس وسير العملية التعليمية مخيف أكثر من الفيروس نفسه، وبناتي عمرهن صغير على استيعاب التعليم عن بعد، ومن الصعب ضبطهن للجلوس أمام شاشات الكمبيوتر لساعات، ناهيك عن أن وجود المعلمين معهن بشكل مباشر هو متطلب ضروري لمرحلتهم التعليمية التي تتطلب مهارات لا يمكن إتقانها إلا داخل الغرف الصفية”.

“الأطفال مكانهم في المدرسة” علقت ولية الأمر سلافة الخطيب على الاستطلاع، وأضافت: “الحياة بدها تمشي ومش معقول نتخبى بالبيوت، أنا أولادي إلهم 7 شهور محبوسين بالبيت مش معقول أحبسهم في التعليم عن بعد خوفاً على نفسيتهم”.

كذلك ولية الأمر زارين فرودي التي قررت إرسال ابنتها في الصف الأول إلى المدرسة ذلك: “ابنتي في مرحلة تأسيسية حساسة تستلزم وجودها داخل غرفة الصف من أجل أن تتفاعل مع المعلمين والطلاب لتعزيز مهاراتها التعليمية”.

وعلقت ولية الأمر غدير جرار: “طبعاً مع إرسال الطلبة في الصفوف الأولى إلى المدرسة، وشخصياً سأرسل أبنائي لأن مدرستهم تتبع سبل السلامة الوقائية بشكل ممتاز، إضافة إلى أنني أم عاملة ولا توجدي عندي مساعدة في البيت ولا يوجد مكان أضع في أولادي ليتابعوا معهم التعليم عن بعد، فضلاً عن تجربة التعليم عن بعد السابقة سببت أثر نفسياً بشكل سلبي عليهم نظراً لاشتياقهم لمدرستهم وزملائهم الذين يشجعون بعضهم البعض على الدراسة”.

كذلك ولية الأمر مها سليمان التي قررت إرسال أطفالها إلى المدرسة: “لأنه ما استفادوا من تجربة التعليم عن بعد السابقة وقعدتهم في البيت أسوأ من كورونا نفسه”.

وعلقت المواطنة أم يوسف زايد: “أنا مع التعليم في المدرسة، لأن الدراسة عن بعد ما إلها علاقة بالدارسة أصلاً وتدمير كامل للطلبة”.

فيما علق المواطن رمزي الصفدي: “إذا مناعة الطفل قوية ولا تتأثر فإنه بالمقابل ناقل للعدوى، والأصح ألا يذهب إلى المدرسة”.

واختلفت المواطنة سوسن بوارش مع غالبية الآراء التي اختارت إرسال أبنائها إلى المدرسة وعلقت: “لا لن أرسل ابنتي إلى المدرسة وأشمر وزارة التربية والتعليم على منحنا خيار حرية الاختيار”

واتفقت معها المواطن دينا الحموري وعلقت: “خيار التعليم عن بعد أفضل، مشان صحتهم وحالياً احنا في ظرف طارئ وصحة أولادنا أولوية”.