“الغد” تشارك في فعاليات المنبر البريطاني للمؤثرين العرب بلندن

غادة الشيخ

لندن- بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية تشارك “الغد” في فعاليات المنبر البريطاني للمؤثرين العرب الذي بدأت أعماله في العاصمة البريطانية لندن صباح اليوم.

وزار ممثلو ما يقارب ١٨ دولة عربية اليوم مقر البرلمان البريطاني والتقوا بعد جولة في المكان صحفية بريطانية متخصصة في تغطية أخبار البرلمان.

وتحدثت عن تجربتها في تغطية الأخبار البرلمانية والتحديات التي يواجهونها صحفيو البرلمان في تنافس وسائل الإعلام في الحصول على أخبار ومعلومات حصرية لوسائلهم لا سيما على هامش الجلسات التي تعقد في البرلمان.

وتحدثت عن كيف أن الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في رفع نسبة التحديات للتسابق في الحصول على المعلومة مع الحفاظ على اخلاقيات المهنية، واكدت على ضرورة أن تلتقط وسائل الإعلام أهمية دور مواقع التواصل الاجتماعي واستثمارها إعلاميا.

كما زار ممثلو بلدانهم من العرب في المنبر البريطاني للمؤثرين العرب مقر وزارة الخارجية تطرقوا خلال لقائهم بممثلين عن الوزارة الى جملة من المواضيع اهمها الدور البريطاني السياسي وموقفه في ما تمر به المنطقة العربية.

وتخللت النقاشات مداخلات من بينها الصورة النمطية في عقلية الشعوب العربية تلك التي تعود للدور البريطاني منذ العام ١٩٤٨ في الشأن الفلسطيني، كما تخللت النقاشات الحديث عن الاسلاموفوبيا في اوروبا بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص.

كما تطرقت النقاشات للحاجة لان يظهر الجناح البريطاني السياسي موقفا واضحا في الاحداث التي تمر بها المنطقة العربية اليوم سواء فيما يحدث من انتهاكات اسرائيلية في فلسطين او الاحداث في كل من العراق ولبنان وليبيا واليمن وسوريا.

وتستمر فعاليات المنبر البريطاني للمؤثرين العرب التي تشارك فيها “الغد” كممثلة عن الأردن خمسة أيام ستشمل جولات لعدة مقرات سياسية وأكاديمية مختلفة.