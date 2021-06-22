“الغد” تطلق أولى حلقات برنامج “مساحة نقاش” على توتير

عمان- الغد- تطلق الغد مساء اليوم عبر حسابها على موقع تويتر أولى حلقات برنامج “مساحة نقاش”، والذي سيبث عبر خاصية البث المباشر، ويعطي المساحة لكل من له حساب على تويتر للدخول والمشاركة في النقاش.

وستتناول الحلقة الأولى والتي ستبث الساعة 10:30مساء، النقاش في تعديلات قانون البلديات، وستشارك في مساحة النقاش التي تعدها وتديرها الزميلة غادة الشيخ، رئيسة البلديات السابقة المهندسة رنا الحجايا.

ويحرص برنامج “مساحة نقاش” على إعطاء حق كل مواطن في التعبير عن رأيه من خلال مشاركته سواء في الاستماع أو المداخلات في المواضيع التي يطرحها البرنامج، كما أنه لا يستهدف فئة معينة بل مفتوح لكل شخص له رأي ووجهة نظر.

ويحاكي “مساحة نقاش” شكل التفاعل الحواري الذي دخل مؤخرا على موقع “تويتر” والذي يشبه فلسفة تطبيق “كلوب هاوس”، بحيث يكون على شكل غرفة نقاشية افتراضية تسمح لكل شخص المشاركة فيها دون قيود لعدد المشاركين.