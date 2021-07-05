“الغد” تطلق وحدة التحقيقات والقصص الرقمية و”الزواج الرابع” باكورة أعمالها -فيديو

عمان- الغد- يطلق موقع صحيفة “الغد” الإلكتروني، وحدة التحقيقات والقصص الرقمية لتكون معنية بتسليط الضوء على القضايا المختلفة بأسلوب رقمي عصري.

ويسلط الفيلم الوثائقي “الزواج الرابع في الأردن” والذي يعد باكورة أعمال هذه الوحدة، الضوء على قضية لم يتم تناولها من قبل وسائل الإعلام المحلية سابقاً بشكل مفصل، حيث يكشف أعداد المواطنين المتزوجين من 4 نساء بحسب السجلات الرسمية.

ويتطرق الفيلم إلى قصص العديد من هؤلاء والذين رووا جانباً من حياتهم الخاصة وكيفية تعاملهم مع هذا الزواج ونظرة الناس والمجتمع إليهم.

يشار إلى أن مسؤول الوحدة هو الزميل حمزة دعنا والذي سبق أن أعد العديد من التحقيقات الاستقصائية التي حصلت إحداها على جائزة الحسين للإبداع الصحفي العام 2016.