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“الغد” تنشر التعديلات على كتابي الرياضيات والعلوم للأول والرابع

منذ ساعتين

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عمان- الغد- قامت اللجان الفنية المكلفة بمراجعة وتعديل المعلومات لكتابي الرياضيات والعلوم للصفين الأول والرابع، بتعديل وحذف وإضافة نحو 300 معلومة، وفق أمين عام وزارة التربية والتعليم بالوكالة، الدكتور نواف العجارمة.

ودعا العجارمة، في كتاب موجه لمدير التربية والتعليم، إلى تعميم التعديلات والإرشادات على المادتين لضمان دقة المادة العلمية ومناسبة الفئة العمرية وحسن سير التدريس في الغرفة الصفية، مشددا على ضرورة متابعة المشرفين التربويين ومديري المدارس للعمل بالتعديلات.

ننشر لكم تاليا التعديلات التي طرأت على المادتين:

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