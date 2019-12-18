“الغد” تنشر مسودة نظام الاتحادات الرياضية

عمان – الغد – في الوقت الذي تعقد فيه الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الأردنية اجتماعها السنوي العادي عند الساعة السابعة من مساء اليوم “الاربعاء” في قاعة يا هلا بمدينة الحسين للشباب، سيتم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن ابرزها مسودة مشروع نظام الاتحادات الرياضية، الذي ينتظر أن يتم تنفيذها حال نشره في عدد الجريدة الرسمية، فان “الغد” تضع لقراءها الإعزاء مسودة النظام كاملة والتعديلات التي طرأت على النظام الحالي.

وحسب التعديلات الجديدة التي وردت في مسودة النظام، فإن اللجنة الأولمبية اعادت التعيين من جديد لمجلس ادارة الاتحادات، شريطة أن لا يقل عدد الأعضاء المعينين عن عضو واحد، ولا يزيد عن نصف العدد المحدد لأعضاء مجلس ادارة الاتحاد، فيما أبقت على فئات الأندية والمراكز واللاعبين الدوليين فقط، ما يعني الغاء فئتي المدربين والحكام.

لمشاهدة مسودة النظام كاملة .. اضغط على الرابط التالي: مسودة تعديلات نظام الاتحادات (1)

ملاحظة: العبارات التي عليها “قشط”، هي ملغاة من النظام

واسقطت مسودة النظام الجديد شرط الشهادة الجامعة عن فئة اللاعبين الدوليين، وسمحت لحاملي شهادة الثانوية العامة الإنضمام لهذه الفئة من خلال الرابطة، مثلما ابقت شرط الشهادة الجامعية على الفئات الأخرى (الأندية والمراكز والأعضاء المعينين)، كما حدد النظام الجديد النسبة المئوية لعضوية االعنصر النسائي في مجلس ادارة الاتحاد من 20% الى 30%.

وفي حال اقرار مسودة النظام الجديد في اجتماع اليوم، ستقوم اللجنة الأولمبية برفع النظام الى مجلس الورزاء للسير بالإجراءات الرسمية التي تسبق نشره بالجريدة الرسمية.