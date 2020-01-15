“الغد” تنعى الزميلتين أبو يوسف والمجالي

عمان – الغد – تنعى أسرة “الغد” فقيدتي الأسرة الصحفية والإعلامية الزميلة الصحفية في “الدستور” غادة أبو يوسف، والمذيعة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التلفزيون الأردني هيا المجالي، اللتين انتقلتا إلى جوار المولى العلي القدير يوم أمس الثلاثاء.

وعملت الزميلة؛ المرحومة أبو يوسف لأكثر من 25 عاما كمندوبة صحفية ميدانية، كان لها إسهمات كبيرة في كشف الحقيقة والدفاع عن حرية الكلمة، ونقل أصوات الناس والتعبير عنها، فيما قدمت الزميلة المرحومة المجالي إسهامات إعلامية بارزة من خلال عملها مندوبة ومحررة إخبارية، عرف عنها الاحتراف والمهنية.

و”الغد” إذ تنعى الفقيدتين لتسأل الله عز وجل لهما الرحمة والمغفرة، وللأسرة الإعلامية والصحفية، وكذلك أسرتي الزميلتين، الصبر والسلوان على المصاب الجلل.

وبفقدان الزميلتين المرحومتين أبو يوسف والمجالي، خسرت الأسرة الإعلامية والصحفية صوتين مؤثرين في إعلاء راية الحقيقة وصونها وحماية حرية التعبير، وإنا لله وإنا إليه راجعون.