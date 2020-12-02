“الغد” تنفرد بنشر التسعيرة الجديدة لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة (كتاب)

محمود الطراونة

عمان- تنفرد “الغد” بنشر التسعيرة الجديدة للمستشفيات الخاصة المتعلقة بعلاج كورونا، والذي كشف عنها وزير الصحة نذير عبيدات، في مؤتمر صحافي أمس.

من جهته، قال مدير مديرية تراخيص المهن في وزارة الصحة الدكتور ناصر الخشمان، إن التسعيرة الجديدة “جاءت تخفيفا وتسهيلا على المواطنين، ولتوضح تفاصيل الأسعار والإجراءات التي تتمم للمريض من لحظة دخوله وحتى خروجه”.

وأشار في تصريح لـ”الغد” إلى أنه “بإيعاز من وزير الصحة سيتم مراجه هذة التسعيرة دوريا وستتمم مراقبة أعمال المستشفيات من خلال التفيتش ولجنان متخصصة تم تشكيلها لهذا الغاية”.

والتسعيرة الجديدة للإقامة في اليلة الواحدة على النحو التالي:

أولا: تكلفة المريض في غرفة العزل العادية للدرجة الأولى (210 دنانير) شاملة جميع الأدوية والإجراءات والمستلزمات الطبية.

ثانيا: تكلفة المريض في غرفة العزل العادية المشتركة (سريران) 125 دينارا، وللغرفة المشتركة التي تزيد عن ثلاثة أسرة 100 دينار.

رابعا: تكلفة الطفل مع المرافق في غرفة العزل 200 دينار، وتكلفة الطفل بدون مرافق 150 دينارا.

خامسا: تكلفة المريض في غرفة العناية المتوسطة شاملة جميع الأدوية والإجراءات 300 دينار.

سادسا: تكلفة المريض في العناية المركزة بحسب التسعيرة المعتمدة من قبل وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة مع خصم 20% بغض النظر عن وثيقة التأمين التي يحملها المريض شاملة جميع الإجراءات والمستلزمات الطبية.

سابعا: تشمل الأسعار: (الإقامة والخدمات الفندقية، الفحوصات الشخصية، الصور الشعاعية، أدوية رفع المناعة، معالجة الأعراض المصاحبة للمرض، الإشراف الطبي من قبل استشاريي الصدرية، أجور الطبيب المشرف والتمريض، استشارة الطب النفسي، التنقلات، المستلزمات الطبية).