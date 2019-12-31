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“الغد” تهنئ بالعام الجديد

منذ 55 دقيقة
مبنى جريدة الغد - (تصوير: امجد الطويل)

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عمان – الغد– تتقدم “الغد” بمناسبة العام الجديد من جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله والشعب الأردني بأطيب التهاني والتبريكات. وتدعو الله عز وجل، أن يكون عاما خيّرا على الأردن والأردنيين، مليئا بالإنجازات الوطنية التي تنعكس إيجابا على الجميع. وكل عام وأنتم بخير.

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