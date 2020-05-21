“الغد” تهنئ بقرب حلول عيد الفطر.. وتوقف نسختها الإلكترونية pdf خلال العطلة

عمان-الغد- أسرة “الغد”، تهنئ قراءها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وترفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله والشعب الأردني، أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة المباركة.

وتتضرع إلى الله أن يرفع عن الأردن والعالم أجمع شر جائحة “كورونا”، التي فرضت ظروفا استثنائية حتى على الاحتفال بالعيد.

وبهذه المناسبة، تعلن “الغد” أن نسختها الإلكترونية (pdf) ستتوقف عن الصدور من 23 وحتى 26/5/2020 (أيام: السبت، الأحد، الاثنين والثلاثاء)، على أن تعود بصورة طبيعية اعتبارا من يوم الأربعاء 27/5/2020.

وتواصل “الغد” عملها في تزويد الجمهور بالأخبار والتحليلات والتقارير المعمقة أولا بأول على موقعها الإلكتروني (www.alghad.com) من دون توقف وعلى مدار الساعة.