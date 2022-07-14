“الغد دكتورز” قريباً على منصات الغد (فيديو)

استحدث موقع الغد الالكتروني برنامجاً جديداً متخصص بالتوعية الصحية تحت اسم “الغد دكتورز” ويتحدث فيه العديد من الأطباء المتميزين من مختلف التخصصات، ليبدأ انطلاقته خلال الأيام القليلة القادمة.

ويسلط البرنامج الضوء على أبرز وأهم المواضيع الطبية والصحية التي من الضروري معرفتها من قبل أي شخص، وذلك من خلال عرض حلقات يومية لكل طبيب من معظم التخصصات.

ويتميز البرنامج بحلقاته القصيرة والتي لا تتعدى الدقيقتين، والتي كانت كافية لإيصال المعلومة أو النصيحة من قبل الأطباء، وبذات الوقت تعرض أهم المواضيع الطبية والصحية التي تجيب على تساؤلات الناس.

تنشر حلقات “الغد دكتورز” على جميع منصات التواصل الاجتماعي لموقع الغد الالكتروني يومياً، وهو من إعداد كل من الزميلات: غادة الشيخ، إسلام بدارنة، سارة زايد، وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا.

وتاليا روابط منصات التواصل الاجتماعي: فيسبوك تويتر انستغرام تليغرام وقناة الغد على يوتيوب

