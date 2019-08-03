“الغد” و”يونيسف” تطلقان برنامج “أسرة لايف”

نادين النمري

عمان – تطلق “الغد” ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” قريبا برنامج “أسرة لايف”، المتخصص بقضايا التنشئة وأساليب التربية الوالدية الإيجابية.

ويبث البرنامج باستخدام خاصية البث المباشر (LIVE) على صفحة “الغد” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ثم ينشر لاحقا في الصحيفة الورقية، مرفقا بـ”فيديو”، يعرض كامل الحلقة وينشر على الموقع الإلكتروني لـ”الغد”.

ويأتي برنامج “أسرة لايف”، الذي يقدمه خبراء في التربية، ويبث كل يوم سبت، ثمرة تعاون بين “الغد” و”يونيسف”، ويسعى الى رفع الوعي المجتمعي، وكذلك وعي أولياء الأمور بأساليب الوالدية الإيجابية والتنبيه من الآثار السلبية للعنف الواقع على الأطفال، وذلك دعما لتطبيق الخطة الوطنية للحد من العنف ضد الأطفال. وتقدم “يونيسف” الدعم الفني والإرشادي للبرنامج الذي يستمر لمدة عام.

ويسلط “أسرة لايف” الضوء على الأثر السلبي للعنف كوسيلة للتأديب، كما يقدم معلومات حول أساليب التربية الصحيحة وكيفية التعامل مع التحديات التي يواجهها أولياء الأمور في تنشئة أبنائهم منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى فترة المراهقة، فضلا عن أنه يوفر مساحة للأطفال وأهاليهم وطرح أسئلتهم عن التحديات التي يواجهونها.

وفي هذا السياق، قال رئيس تحرير “الغد” مكرم الطراونة إن “توقيع الاتفاقية والشراكة مع منظمة (يونيسف) جاء إيمانا من الصحيفة بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية في الحد من العنف الواقع على الأطفال في الأردن عبر تسخير منصاتها للتوعية بهذا التحدي المجتمعي”. وتطرق الطراونة إلى اهتمام الصحيفة بالقضايا الحقوقية تحديدا تلك المتعلقة بتمكين النساء والأطفال وحمايتهم من العنف.

من ناحيتها، قالت نائبة ممثل “يونيسف” في الأردن إيتي هنجيز إن “الحد من العنف ضد الأطفال يتطلب جهودا مشتركة من الحكومة، والمنظمات لمختلف مجالاتها، والاعلام الوطني، والأهالي والأطفال أنفسهم”. وأضافت “نفتخر كمنظمة بشراكتنا مع “الغد”، والتي من خلالها سنتمكن من توجيه النصيحة للأهالي حول الشؤون المتعلقة بصحة أبنائهم، ونمائهم وسعادتهم ومستقبلهم”. وتأتي مذكرة التفاهم هذه ضمن جهود الخطة الوطنية متعددة القطاعات للحد من العنف الواقع على الأطفال والتي أطلقتها وزارات ومؤسسات حكومية عدة بالشراكة مع منظمات مجتمع مدني وجهات إعلامية شريكة العام الماضي، وتهدف للحد من العنف الجسدي الواقع على الأطفال بالمملكة. وتهدف الخطة إلى حظر العقاب البدني في جميع الأوساط، وتخفيض استخدامه إلى النصف على الفتيات والفتيان في المنازل والمدارس، والحد من حوادث التنمر والعنف الجسدي بين الأطفال إلى النصف.