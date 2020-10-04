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“الغذاء والدواء”: إجراءات لتسريع التخليص على إرساليّات نقل البريد السريع التي تحتوي مواد تخضع لرقابتها

منذ 19 ثانية

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عمان-الغد- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ان المؤسسه لن تتوانى عن اتخاذ كافة السبل والاجراءات التي من شأنها تسريع التخليص على ارساليات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد التجميل في المراكز الحدودية والمطارات وتبسيط إجراءات إجازة دخولها إلى المملكة إضافة إلى تذليل ما قد يطرأ من معيقات.

جاء ذلك خلال توقيع ” اتفاقية تنظيم العمل في مركز التخليص على إرساليات نقل البريد السريع في مطار الملكة علياء الدولي مع شركة دويتشه بوست انترناشيونال بي.في ” دي اتش ال” بهدف التنسيق المشترك لضمان تسريع إجراءات التخليص على إرساليّات نقل البريد السريع التي تخضع محتوياتها لرقابة المؤسسة وفقاً للتشريعات والقرارات السارية.

وبموجب الاتفاقية سيتواجد موظف من المؤسسة في مكتب ” دي اتش ال” في مطار الملكة علياء الدولي للتخليص على ارساليات المواد الخاضعة لرقابة المؤسسة والربط الالكتروني باستخدام شبكة ربط آمنه لتراسل وتبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا فيما بينهما وذلك لتسهيل وتسريع الاجراءات .

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