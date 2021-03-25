إغلاق مصنع شوكولاتة ونوقا غير مرخص في إربد

إتلاف 3 آلاف لتر تمر هندي منتج منزليا بشكل مخالف

عمان- الغد- صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة فرع إقليم الشمال وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة /المباحث البيئية في إربد أغلقت مصنع شوكولاتة ونوقا مخالف يستخدم مواد أولية منتهية الصلاحية ومجهولة بطاقة البيان ويعمل في ظروف صحية سيئة دون الحصول على الرخص القانونية اللازمة لهذه الغاية.

وأضاف مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن كوادر الرقابة تحفظت على كافة المواد المضبوطة داخل المصنع والتي قدرت كميتها بنحو 650 كيلو مواد منتهية الصلاحية و 800 كيلو من المواد مجهولة بطاقة البيان التي توضح مصدر المواد ومدة صلاحيتها.

وأشار مهيدات إلى أنه ستتم المباشرة بإحالة القائمين على المصنع المخالف إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي السياق ذاته، كشف مهيدات ان فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في فرع اقليم الشمال/ اربد أتلفت مؤخرا كمية من شراب تمر هندي قدرت بنحو 1500 عبوة (3000 لتر) تم إنتاجها منزليا بشكل مخالف وفي ظروف صحية سيئة دون الحصول على التراخيص اللازمة لغايات بيعها في الأسواق.

و بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك تهيب المؤسسة الاخوه المواطنين عدم شراء المواد الغذائية بما فيها السلع الرمضانية الا من الاماكن المعتمدة والمرخصة والتأكد من بطاقة البيان الخاصة بها وبما يضمن استيفائها لكافة الشروط الصحية اللازمة.

هذا وتدعو المؤسسة الاخوة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي إستفسار أو ملاحظة أو شكوى وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني: (117114)، والبريد الإلكتروني: ([email protected]) ، وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم: (‪0795632000‬).