“الغذاء والدواء”: استحداث خدمة “البوابة الإلكترونية” لتقديم ملفات تسجيل الأدوية (eCTD)

عمان- الغد- أعلن مديرعام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات عن استحداث خدمة البوابة الإلكترونية لتقديم وتحميل ملفات تسجيل الأدوية (eCTD) إلكترونيًا من خلال رابط متلقي الخدمة (drugapplication.jfda.jo) والذي أطلقته المؤسسة لتقديم المعاملات الدوائية إلكترونيا لغايات تبسيط وتسريع الإجراءات على متلقي الخدمة وبما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

وأوضح مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن الخدمة الإلكترونية الجديدة تتيح لمتلقي الخدمة عدة ميزات تفاعلية لتبسيط إجراءات تسجيل الأدوية واستكمالها وإبلاغ مقدم الطلب بتحميل الملفات الكترونيا مما يمكن المستخدم من معاينة الملفات المحملة والإطلاع عليها.

وأشار مهيدات إلى أن هذه الخدمة تأتي استكمالًا لجهود مديرية الدواء في أتمتة الخدمات المقدمة للمواطنين وبإشراف وحدة تكنولوجيا المعلومات لافتًا إلى توجه المؤسسة لتنظيم ورشة تدريبية لتأهيل متلقي الخدمة وكوادر المؤسسة لاستخدام البوابة.

إلى ذلك أضاف مهيدات أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطة التحول الالكتروني الخاصة بها وبما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات.